https://uz.sputniknews.ru/20230427/ssha-popytka-rossiya-udar-sanktsii-proval-34348800.html

США провалили попытку нанести удар по России

США провалили попытку нанести удар по России

Global Times: первоначальный план Соединенных Штатов по Украине провалился из-за действий РФ.

2023-04-27T18:06+0500

2023-04-27T18:06+0500

2023-04-27T18:06+0500

россия

украина

сша

санкции

конфликт

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Планы Вашингтона ослабить экономику России с помощью украинского конфликта провалились, сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Небойшу Малича.Об этом американский журналист сербского происхождения написал в статье для газеты Global Times.По словам журналиста, США надеялись, что украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для Москвы. В Белом доме полагали, что в результате антироссийской политики экономика страны будет уничтожена, а рубль превратится в руины.Однако сейчас уже стало очевидным, что Россия справилась с санкциями, в то время как на Западе они вызвали экономические проблемы, добавил Малич, также указав на то, что США и их союзники уже ощущают острую нехватку оружия и боеприпасов.Читайте также: В Китае указали на признак упадка глобального могущества США

россия

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