https://uz.sputniknews.ru/20230427/uchenye-rasskazali-o-chetyrex-yavnyx-priznakax-raka-24161343.html

Ученые рассказали о четырех явных признаках рака

Ученые рассказали о четырех явных признаках рака

В число таких симптомов входят одышка, усталость и кашель.

2023-04-27T22:30+0500

2023-04-27T22:30+0500

2023-04-27T22:30+0500

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ученые

ученые

рак

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Многие больные раком сообщали о необычных "физических ощущениях" перед тем, как получили диагноз "онкология", сообщает РИА Новости.Авторы исследования, опубликованного в журнале Plos One, провели анкетирование среди больных раком и пришли к выводу, что в основном доминируют четыре симптома: утомляемость, одышка, необъяснимые боли и кашель.Более того, специалисты из британской исследовательской группы Cancer Research отмечают, что к общим симптомам онкологии можно отнести потерю веса, усталость и боли.Главным фактором возникновения онкологии специалисты другого британского центра называют старение. Самая часто возникающая причина рака — курение, в том числе пассивное. Помимо этого, риск развития онкологии повышается при ожирении.В случае обнаружения одного или нескольких симптомов необходимо обратиться к своему лечащему врачу и провести обследование.Как подчеркивают врачи, раннее выявление рака означает, что его легче лечить.Читайте также:

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ученые рассказали о четырех явных признаках рака в число таких симптомов входят одышка, усталость и кашель как понять что у тебя рак симптомы рака на ранне стадии признаки рака на ранней стадии почему внезапно появилась одышка почему постоянно уставший как определить рак на ранней стадии как лечить рак помогает ли химиотерапия при раке какой процент выживаемости при раке помогает ли облучение при раке почему при раке выпадают волосы народные средства при лечении рака сколько длится ремиссия виноваты звезды краткий пересказ сюжет книги о раке романы о раке фильмы о раке