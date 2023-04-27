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Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение
Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение
Президент Узбекистана провел переговоры с министром экономразвития Венгрии.
2023-04-27T19:06+0500
2023-04-27T19:08+0500
узбекистан
венгрия
шавкат мирзиёев
авиасообщение
политика
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь провели встречу, сообщает пресс-служба президента республики.Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу расширения кооперации бизнеса и регионов.Политики отметили, что в ближайшее время необходимо запустить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией.Также стороны договорились ускорить подготовку и реализацию проектов в транспорте и коммуникациях, фармацевтике, сельском хозяйстве, а также создать эффективные финансовые инструменты.Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран. Читайте также:
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узбекистан и венгрия намерены запустить прямое авиасообщение мартон надь шавкат мирзиёев политкиа узбекистан венгрия сотрудничество отношения новости новость
узбекистан и венгрия намерены запустить прямое авиасообщение мартон надь шавкат мирзиёев политкиа узбекистан венгрия сотрудничество отношения новости новость

Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение

19:06 27.04.2023 (обновлено: 19:08 27.04.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.
 Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана провел переговоры с министром экономического развития Венгрии на полях Ташкентского инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь провели встречу, сообщает пресс-служба президента республики.
Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.
В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу расширения кооперации бизнеса и регионов.
Политики отметили, что в ближайшее время необходимо запустить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией.
Также стороны договорились ускорить подготовку и реализацию проектов в транспорте и коммуникациях, фармацевтике, сельском хозяйстве, а также создать эффективные финансовые инструменты.
Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.
В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.
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