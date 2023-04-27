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Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение
Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение
Президент Узбекистана провел переговоры с министром экономразвития Венгрии.
2023-04-27T19:06+0500
2023-04-27T19:06+0500
2023-04-27T19:08+0500
узбекистан
венгрия
шавкат мирзиёев
авиасообщение
политика
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь провели встречу, сообщает пресс-служба президента республики.Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу расширения кооперации бизнеса и регионов.Политики отметили, что в ближайшее время необходимо запустить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией.Также стороны договорились ускорить подготовку и реализацию проектов в транспорте и коммуникациях, фармацевтике, сельском хозяйстве, а также создать эффективные финансовые инструменты.Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран. Читайте также:
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узбекистан и венгрия намерены запустить прямое авиасообщение мартон надь шавкат мирзиёев политкиа узбекистан венгрия сотрудничество отношения новости новость
узбекистан и венгрия намерены запустить прямое авиасообщение мартон надь шавкат мирзиёев политкиа узбекистан венгрия сотрудничество отношения новости новость
Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение
19:06 27.04.2023 (обновлено: 19:08 27.04.2023)
Президент Узбекистана провел переговоры с министром экономического развития Венгрии на полях Ташкентского инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь провели встречу, сообщает
пресс-служба президента республики.
Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.
В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу расширения кооперации бизнеса и регионов.
Политики отметили, что в ближайшее время необходимо запустить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией.
Также стороны договорились ускорить подготовку и реализацию проектов в транспорте и коммуникациях, фармацевтике, сельском хозяйстве, а также создать эффективные финансовые инструменты.
Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.
В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран.