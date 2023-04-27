https://uz.sputniknews.ru/20230427/uzbekistan-vengriya-pryamoe-aviasoobschenie--34354068.html

Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение

Узбекистан и Венгрия намерены запустить прямое авиасообщение

Президент Узбекистана провел переговоры с министром экономразвития Венгрии.

2023-04-27T19:06+0500

2023-04-27T19:06+0500

2023-04-27T19:08+0500

узбекистан

венгрия

шавкат мирзиёев

авиасообщение

политика

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь провели встречу, сообщает пресс-служба президента республики.Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу расширения кооперации бизнеса и регионов.Политики отметили, что в ближайшее время необходимо запустить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией.Также стороны договорились ускорить подготовку и реализацию проектов в транспорте и коммуникациях, фармацевтике, сельском хозяйстве, а также создать эффективные финансовые инструменты.Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран. Читайте также:

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