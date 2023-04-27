https://uz.sputniknews.ru/20230427/v-tashkente-startoval-mejdunarodnyy-ekofestival-landshaftnogo-iskusstva--foto-34343268.html

В Ташкенте стартовал международный экофестиваль ландшафтного искусства — фото

В Ташкенте стартовал международный экофестиваль ландшафтного искусства — фото

В первый день работы Green art для его участников, жителей и гостей столицы организовали выставку-продажу садовых цветов и деревьев.

2023-04-27T17:05+0500

2023-04-27T17:05+0500

2023-04-27T17:29+0500

узбекистан

ташкент

экология

фестиваль

выставка

цветы

деревья

озеленение

общество

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Выставка-продажа декоративных растений и товаров для ландшафтного дизайна проходит в рамках экофестиваля ландшафтного искусства Green art, сообщает пресс-служба Минприроды Узбекистана.Экспозицию разместили на площади около библиотеки А. Навои.Здесь представили 200 видов цветов, плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Также специалисты рассказывают о сортах садовых культур, сроках цветения, способах размножения, средствах ухода за ними и особенностях полива.Выставка будет работать до 29 апреля 2023 года.Задача мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и озеленения.Во второй день экофестиваля ландшафтного дизайна в конференц-зале "Зарафшан" пройдет международная научная конференция, где соберутся ведущие эксперты в области экологии, здравоохранения и экологического строительства.Читайте также: Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот

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