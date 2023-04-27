В Ташкенте стартовал международный экофестиваль ландшафтного искусства — фото
17:05 27.04.2023 (обновлено: 17:29 27.04.2023)
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
В первый день работы Green art для его участников, жителей и гостей столицы организовали выставку-продажу садовых цветов и деревьев.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Выставка-продажа декоративных растений и товаров для ландшафтного дизайна проходит в рамках экофестиваля ландшафтного искусства Green art, сообщает пресс-служба Минприроды Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Экспозицию разместили на площади около библиотеки А. Навои.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Здесь представили 200 видов цветов, плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Также специалисты рассказывают о сортах садовых культур, сроках цветения, способах размножения, средствах ухода за ними и особенностях полива.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Выставка будет работать до 29 апреля 2023 года.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Задача мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и озеленения.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
В Ташкенте стартовал международный эко-фестиваль
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Во второй день экофестиваля ландшафтного дизайна в конференц-зале "Зарафшан" пройдет международная научная конференция, где соберутся ведущие эксперты в области экологии, здравоохранения и экологического строительства.
Читайте также: Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот