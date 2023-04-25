https://uz.sputniknews.ru/20230425/zaschitit-derevya-uzbekistane-pomozhet-telegram-bot-34215500.html
Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот
Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот
С его помощью в министерство природных ресурсов можно отправлять заявления в электронном виде о поврежденных деревьях
2023-04-25T08:57+0500
2023-04-25T08:57+0500
2023-04-25T11:47+0500
узбекистан
экология
деревья
запрос
заявление
бот
общество
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Telegram-бот @ecogovuz_bot создали для привлечения внимания жителей к сохранению и защите деревьев, сообщает министерство природных ресурсов страны.Для этого нужно пройти регистрацию и предоставить соответствующую информацию:В боте также можно узнать статус изучения запроса.Напомним, на днях в Ташкенте стартовала экоакция “Сохраним деревья”, проводимая министерством природных ресурсов. Она направлена на освобождение деревьев от бетонного и асфальтового покрытия, пластикового освещения (гирлянды, лампочки) и рекламных баннеров.После предварительного изучения в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.Читайте также:
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узбекистан министерство природных ресурсов экология деревья телеграм-бот заявление запрос население
узбекистан министерство природных ресурсов экология деревья телеграм-бот заявление запрос население
Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот
08:57 25.04.2023 (обновлено: 11:47 25.04.2023)
С его помощью в министерство природных ресурсов можно отправлять заявления в электронном виде о поврежденных деревьях.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Telegram-бот @ecogovuz_bot
создали для привлечения внимания жителей к сохранению и защите деревьев, сообщает
министерство природных ресурсов страны.
"С помощью бота население сможет отправлять заявления в электронном виде о повреждении деревьев", — говорится в сообщении.
Для этого нужно пройти регистрацию и предоставить соответствующую информацию:
ввести Ф.И.О. и номер телефона для связи;
отправить местоположение (геолокацию) поврежденного дерева;
отправить фотографию с информацией о ситуации.
В боте также можно узнать статус изучения запроса.
Напомним, на днях в Ташкенте стартовала экоакция “Сохраним деревья”, проводимая министерством природных ресурсов.
Она направлена на освобождение деревьев от бетонного и асфальтового покрытия, пластикового освещения (гирлянды, лампочки) и рекламных баннеров.
После предварительного изучения в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.