https://uz.sputniknews.ru/20230425/zaschitit-derevya-uzbekistane-pomozhet-telegram-bot-34215500.html

Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот

Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот

С его помощью в министерство природных ресурсов можно отправлять заявления в электронном виде о поврежденных деревьях

2023-04-25T08:57+0500

2023-04-25T08:57+0500

2023-04-25T11:47+0500

узбекистан

экология

деревья

запрос

заявление

бот

общество

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Telegram-бот @ecogovuz_bot создали для привлечения внимания жителей к сохранению и защите деревьев, сообщает министерство природных ресурсов страны.Для этого нужно пройти регистрацию и предоставить соответствующую информацию:В боте также можно узнать статус изучения запроса.Напомним, на днях в Ташкенте стартовала экоакция “Сохраним деревья”, проводимая министерством природных ресурсов. Она направлена на освобождение деревьев от бетонного и асфальтового покрытия, пластикового освещения (гирлянды, лампочки) и рекламных баннеров.После предварительного изучения в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.Читайте также:

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