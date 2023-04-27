https://uz.sputniknews.ru/20230427/v-uzbekistane-nachalsya-cha-po-lyogkoy-atletike-34331999.html
В Узбекистане начался ЧА по легкой атлетике
В Узбекистане начался ЧА по легкой атлетике
За награды поборются более 500 спортсменов из 40 стран Азии
2023-04-27T15:06+0500
2023-04-27T15:06+0500
2023-04-27T15:21+0500
узбекистан
чемпионат азии
легкая атлетика
спортсмен
федерация легкой атлетики узбекистана
бег
прыжки в длину
спорт
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовало континентальное первенство U-18 по легкой атлетике, сообщает НОК Узбекистана.Участники — более 500 спортсменов из 40 стран Азии.В первый день медали разыграют в следующих дисциплинах:Турнир продлится до 30 апреля.Читайте также:
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узбекистан чемпионат азии легкая атлетика спортсмены дисциплины метание копья бег прыжки с шестом толкание ядра юноши девушки
узбекистан чемпионат азии легкая атлетика спортсмены дисциплины метание копья бег прыжки с шестом толкание ядра юноши девушки
В Узбекистане начался ЧА по легкой атлетике
15:06 27.04.2023 (обновлено: 15:21 27.04.2023)
За награды поборются более 500 спортсменов из 40 стран Азии.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
В Ташкенте стартовало континентальное первенство U-18 по легкой атлетике, сообщает НОК
Узбекистана.
Участники — более 500 спортсменов из 40 стран Азии.
В первый день медали разыграют в следующих дисциплинах:
Турнир продлится до 30 апреля.