https://uz.sputniknews.ru/20230427/v-uzbekistane-nachalsya-cha-po-lyogkoy-atletike-34331999.html

В Узбекистане начался ЧА по легкой атлетике

В Узбекистане начался ЧА по легкой атлетике

За награды поборются более 500 спортсменов из 40 стран Азии

2023-04-27T15:06+0500

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узбекистан

чемпионат азии

легкая атлетика

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федерация легкой атлетики узбекистана

бег

прыжки в длину

спорт

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовало континентальное первенство U-18 по легкой атлетике, сообщает НОК Узбекистана.Участники — более 500 спортсменов из 40 стран Азии.В первый день медали разыграют в следующих дисциплинах:Турнир продлится до 30 апреля.Читайте также:

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