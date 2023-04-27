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https://uz.sputniknews.ru/20230427/voenno-vozdushnye-sily-uzbekistan-turciya-sotrudnichestvo-ukrepleni-34317665.html
Как ВВС Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество
Как ВВС Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество
Стороны договорились повышать квалификацию специалистов сферы.
2023-04-27T11:02+0500
2023-04-27T11:02+0500
узбекистан
турция
военное сотрудничество
минобороны узбекистана
делегация
политика
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Военно-воздушные силы Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество, сообщает пресс-служба Минобороны.Об этом говорили в ходе встречи замминистра обороны Узбекистана, командующего войсками противовоздушной обороны и ВВС страны генерал-майора Ахмада Бурханова с командующим ВВС Турции Атиллой Гюланом.В частности, стороны обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.Далее турецкая делегация посетила воинскую часть в Чирчике, где понаблюдала за показательными полетами.Атилла Гюлан высоко оценил знания и опыт военных специалистов Узбекистана.Сегодня гости побывают в Высшем военном авиационном училище в г. Карши.Читайте также: За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали
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узбекистан турция минобороны узбекистана военное сотрудничество политика
узбекистан турция минобороны узбекистана военное сотрудничество политика

Как ВВС Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество

11:02 27.04.2023
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Стороны договорились повышать квалификацию специалистов сферы.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Военно-воздушные силы Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество, сообщает пресс-служба Минобороны.
Об этом говорили в ходе встречи замминистра обороны Узбекистана, командующего войсками противовоздушной обороны и ВВС страны генерал-майора Ахмада Бурханова с командующим ВВС Турции Атиллой Гюланом.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В частности, стороны обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.
Далее турецкая делегация посетила воинскую часть в Чирчике, где понаблюдала за показательными полетами.
Атилла Гюлан высоко оценил знания и опыт военных специалистов Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Сегодня гости побывают в Высшем военном авиационном училище в г. Карши.
Читайте также: За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали
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