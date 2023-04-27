https://uz.sputniknews.ru/20230427/voenno-vozdushnye-sily-uzbekistan-turciya-sotrudnichestvo-ukrepleni-34317665.html

Как ВВС Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество

Как ВВС Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество

Стороны договорились повышать квалификацию специалистов сферы.

2023-04-27T11:02+0500

2023-04-27T11:02+0500

2023-04-27T11:02+0500

узбекистан

турция

военное сотрудничество

минобороны узбекистана

делегация

политика

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Военно-воздушные силы Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество, сообщает пресс-служба Минобороны.Об этом говорили в ходе встречи замминистра обороны Узбекистана, командующего войсками противовоздушной обороны и ВВС страны генерал-майора Ахмада Бурханова с командующим ВВС Турции Атиллой Гюланом.В частности, стороны обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.Далее турецкая делегация посетила воинскую часть в Чирчике, где понаблюдала за показательными полетами.Атилла Гюлан высоко оценил знания и опыт военных специалистов Узбекистана.Сегодня гости побывают в Высшем военном авиационном училище в г. Карши.Читайте также: За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали

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