Как ВВС Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Стороны договорились повышать квалификацию специалистов сферы.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Военно-воздушные силы Узбекистана и Турции намерены укреплять сотрудничество, сообщает пресс-служба Минобороны.
Об этом говорили в ходе встречи замминистра обороны Узбекистана, командующего войсками противовоздушной обороны и ВВС страны генерал-майора Ахмада Бурханова с командующим ВВС Турции Атиллой Гюланом.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В частности, стороны обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.
Далее турецкая делегация посетила воинскую часть в Чирчике, где понаблюдала за показательными полетами.
Атилла Гюлан высоко оценил знания и опыт военных специалистов Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией из Турции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Сегодня гости побывают в Высшем военном авиационном училище в г. Карши.
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