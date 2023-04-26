https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-turcii-voennosluzhaschim-uzbekistana-vruchili-medali-34268796.html

За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали

За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали

Госнаграды и памятные знаки Турции вручили представителям иностранных государств, принявшим участие в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения

2023-04-26T10:52+0500

2023-04-26T10:52+0500

2023-04-26T11:21+0500

узбекистан

турция

военнослужащие

спасатели

землетрясение

мчс узбекистана

президент

президент узбекистана

реджеп тайип эрдоган

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Турции по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана вручили государственные награды и памятные знаки представителям иностранных государств, принявшим участие в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает Минобороны республики.На торжественную церемонию руководство страны пригласило представителей около 100 стран, проявивших самоотверженность в ликвидации последствий стихийного бедствия.Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли сильные землетрясения, повлекшие за собой человеческие жертвы и разрушения. Для ликвидации последствий стихийного бедствия прибыли спасатели и добровольцы из многих стран.По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8 февраля в Турецкую Республику отправили медицинский отряд министерства обороны в составе 71 квалифицированного военнослужащего. В поисково-спасательных работах они участвовали 24 дня.За это время военнослужащие Узбекистана оказали медицинскую помощь 4 325 пациентам, из них более 2 000 — мужчины, 1 476 — женщины и 1 354 — дети.Читайте также:

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