https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-turcii-voennosluzhaschim-uzbekistana-vruchili-medali-34268796.html
За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали
За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали
Госнаграды и памятные знаки Турции вручили представителям иностранных государств, принявшим участие в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения
2023-04-26T10:52+0500
2023-04-26T10:52+0500
2023-04-26T11:21+0500
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землетрясение
мчс узбекистана
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президент узбекистана
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Турции по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана вручили государственные награды и памятные знаки представителям иностранных государств, принявшим участие в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает Минобороны республики.На торжественную церемонию руководство страны пригласило представителей около 100 стран, проявивших самоотверженность в ликвидации последствий стихийного бедствия.Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли сильные землетрясения, повлекшие за собой человеческие жертвы и разрушения. Для ликвидации последствий стихийного бедствия прибыли спасатели и добровольцы из многих стран.По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8 февраля в Турецкую Республику отправили медицинский отряд министерства обороны в составе 71 квалифицированного военнослужащего. В поисково-спасательных работах они участвовали 24 дня.За это время военнослужащие Узбекистана оказали медицинскую помощь 4 325 пациентам, из них более 2 000 — мужчины, 1 476 — женщины и 1 354 — дети.Читайте также:
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узбекистан турция государственные награды памятные знаки военнослужащие президент реджеп тайип эрдоган шавкат мирзиёев вице-президент фуат октай военный атташе посольство узбекистана шухрат икрамов мчс полковник исмаил шарипов
узбекистан турция государственные награды памятные знаки военнослужащие президент реджеп тайип эрдоган шавкат мирзиёев вице-президент фуат октай военный атташе посольство узбекистана шухрат икрамов мчс полковник исмаил шарипов
За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали
10:52 26.04.2023 (обновлено: 11:21 26.04.2023)
Госнаграды и памятные знаки Турции вручили представителям иностранных государств, принявшим участие в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
В Турции по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана вручили государственные награды и памятные знаки представителям иностранных государств, принявшим участие в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает
Минобороны республики.
На торжественную церемонию руководство страны пригласило представителей около 100 стран, проявивших самоотверженность в ликвидации последствий стихийного бедствия.
"Вице-президент Турции Фуат Октай вручил памятные знаки военному атташе посольства Узбекистана в Турции Шухрату Икрамову и представителю МЧС, полковнику Исмаилу Шарипову и особо отметил заслуги узбекских военнослужащих, проявивших самоотверженность и трудолюбие в ходе спасательных и поисковых работ", — говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли сильные землетрясения, повлекшие за собой человеческие жертвы и разрушения. Для ликвидации последствий стихийного бедствия прибыли спасатели и добровольцы из многих стран.
По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8 февраля в Турецкую Республику отправили медицинский отряд министерства обороны в составе 71 квалифицированного военнослужащего. В поисково-спасательных работах они участвовали 24 дня.
За это время военнослужащие Узбекистана оказали медицинскую помощь 4 325 пациентам, из них более 2 000 — мужчины, 1 476 — женщины и 1 354 — дети.