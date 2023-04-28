https://uz.sputniknews.ru/20230428/34375969.html
Россия выделит для иностранных студентов 30 тыс. квот в 2023 году
Россия выделит для иностранных студентов 30 тыс. квот в 2023 году
В Минобразования РФ рассчитывают, что показатели приема абитуриентов будут на прежнем уровне или даже выше численности прошлого года
2023-04-28T12:07+0500
2023-04-28T12:07+0500
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образование
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Для абитуриентов из зарубежных стран Россия в 2023 году выделит 30 тыс. квот, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе пресс-конференции, сообщает Sputnik Таджикистан.С 2020 года число квот выросло вдвое. По словам министра, в этом году Россия ожидает большого притока иностранных студентов.По его словам, иностранные студенты чаще всего приезжают в Россию из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Египта и Китая.Как отметил министр, всего в 2023-2024 учебном году в российских университетах будет более 626 тыс. бюджетных мест. Из них почти 447 тыс. приходится на приоритетные направления подготовки.К сервису "Поступление в вуз онлайн" подключено более 1 тыс. российских вузов и их филиалов, в том числе и частных учреждений. В прошлом году через сервис подали 3,6 млн заявлений, а это примерно половина от общего числа.Фальков заявил, что в этом году выпускники школ смогут поступить на все те специальности и направления, которые были опубликованы еще осенью 2022-го.Читайте также: Для развития образования в республике создадут научный центр
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россия образование высшее бесплатное квоты поступление сервис министр образования валерий фальков
россия образование высшее бесплатное квоты поступление сервис министр образования валерий фальков
Россия выделит для иностранных студентов 30 тыс. квот в 2023 году
12:07 28.04.2023 (обновлено: 12:31 28.04.2023)
В Минобразования РФ рассчитывают, что показатели приема абитуриентов будут на прежнем уровне или даже выше численности прошлого года.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Для абитуриентов из зарубежных стран Россия в 2023 году выделит 30 тыс. квот, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе пресс-конференции, сообщает Sputnik Таджикистан
.
С 2020 года число квот выросло вдвое. По словам министра, в этом году Россия ожидает большого притока иностранных студентов.
"Мы очень рассчитываем, даже уверены в том, что показатели приема иностранцев будут также на уровне или даже выше прошлого года", — отметил Фальков.
По его словам, иностранные студенты чаще всего приезжают в Россию из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Египта и Китая.
Как отметил министр, всего в 2023-2024 учебном году в российских университетах будет более 626 тыс. бюджетных мест. Из них почти 447 тыс. приходится на приоритетные направления подготовки.
К сервису "Поступление в вуз онлайн" подключено более 1 тыс. российских вузов и их филиалов, в том числе и частных учреждений. В прошлом году через сервис подали 3,6 млн заявлений, а это примерно половина от общего числа.
Фальков заявил, что в этом году выпускники школ смогут поступить на все те специальности и направления, которые были опубликованы еще осенью 2022-го.