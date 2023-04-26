https://uz.sputniknews.ru/20230426/dlya-razvitiya-obrazovaniya-v-respublike-sozdadut-nauchnyy-tsentr--34288248.html

Для развития образования в республике создадут научный центр

Для развития образования в республике создадут научный центр

Центр будет отвечать за инновационное обеспечение сферы.

2023-04-26T14:14+0500

2023-04-26T14:14+0500

2023-04-26T14:25+0500

общество

узбекистан

образование

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по развитию системы образования.Согласно документу, в Узбекистане создадут Республиканский научно-методический центр развития образования. Он будет отвечать за внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, разработку и реализацию новых учебных планов, программ и учебно-методической литературы, отвечающих современным требованиям и запросам общества.Кроме того, Центр будет заниматься изданием, апробированием и экспертизой новых учебников и учебно-методических комплексов.Образовательные требования Центра будут обязательны для всех школ, детсадов и частных учебных курсов.До 1 июля 2023 года Республиканскому центру поручили внести в администрацию президента предложения по разделению учебных планов и программ общеобразовательных организаций с учетом склонностей и способностей учащихся. Также Центру необходимо усовершенствовать порядок разработки, апробации и экспертизы учебников.Читайте также:

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Мунаввар Разакова

для развития образования в узбекистане создадут научный центр республиканский научно методический центр развития образования кто разрабатывает учебные программы учебники в узбекистане образование в узбекистане мирзиёев подписал постановление новости образования новость