https://uz.sputniknews.ru/20230426/dlya-razvitiya-obrazovaniya-v-respublike-sozdadut-nauchnyy-tsentr--34288248.html
Для развития образования в республике создадут научный центр
Для развития образования в республике создадут научный центр
Центр будет отвечать за инновационное обеспечение сферы.
2023-04-26T14:14+0500
2023-04-26T14:14+0500
2023-04-26T14:25+0500
общество
узбекистан
образование
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по развитию системы образования.Согласно документу, в Узбекистане создадут Республиканский научно-методический центр развития образования. Он будет отвечать за внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, разработку и реализацию новых учебных планов, программ и учебно-методической литературы, отвечающих современным требованиям и запросам общества.Кроме того, Центр будет заниматься изданием, апробированием и экспертизой новых учебников и учебно-методических комплексов.Образовательные требования Центра будут обязательны для всех школ, детсадов и частных учебных курсов.До 1 июля 2023 года Республиканскому центру поручили внести в администрацию президента предложения по разделению учебных планов и программ общеобразовательных организаций с учетом склонностей и способностей учащихся. Также Центру необходимо усовершенствовать порядок разработки, апробации и экспертизы учебников.Читайте также:
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для развития образования в узбекистане создадут научный центр республиканский научно методический центр развития образования кто разрабатывает учебные программы учебники в узбекистане образование в узбекистане мирзиёев подписал постановление новости образования новость
для развития образования в узбекистане создадут научный центр республиканский научно методический центр развития образования кто разрабатывает учебные программы учебники в узбекистане образование в узбекистане мирзиёев подписал постановление новости образования новость
Для развития образования в республике создадут научный центр
14:14 26.04.2023 (обновлено: 14:25 26.04.2023)
Центр будет отвечать за инновационное обеспечение образовательной сферы. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о мерах по развитию системы образования.
Согласно документу, в Узбекистане создадут Республиканский научно-методический центр развития образования. Он будет отвечать за внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, разработку и реализацию новых учебных планов, программ и учебно-методической литературы, отвечающих современным требованиям и запросам общества.
Кроме того, Центр будет заниматься изданием, апробированием и экспертизой новых учебников и учебно-методических комплексов.
Образовательные требования Центра будут обязательны для всех школ, детсадов и частных учебных курсов.
До 1 июля 2023 года Республиканскому центру поручили внести в администрацию президента предложения по разделению учебных планов и программ общеобразовательных организаций с учетом склонностей и способностей учащихся.
Также Центру необходимо усовершенствовать порядок разработки, апробации и экспертизы учебников.