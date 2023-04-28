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Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород
Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород
Коллектив приедет на гастроли. Выступление пройдет 1 мая.
2023-04-28T08:05+0500
2023-04-28T08:05+0500
2023-04-28T08:05+0500
культура
ансамбль
танцы
узбекская культура
нижний новгород
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ТАШКЕНТ, 27 апр – РИА Новости. Узбекский государственный танцевальный ансамбль "Бахор" приедет в Нижний Новгород, сообщает РИА Новости.Планируется, что коллектив выступит 1 мая на сцене местного ГАБТ имени Пушкина.По данным фонда, ансамбль выступит с узбекскими танцами под аккомпанемент национальных инструментов. Напомним, ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность. Сегодня в его репертуаре более 200 номеров в лучших традициях современной и традиционной узбекской танцевальной культуры.Читайте также:В Ташкенте пройдет международный экофестиваль ландшафтного искусства
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узбекский ансамбль бахор выступление в нижнем новгороде габт имени пушкина культура новость новости куда сходить в нижнем новгороде узбекские танцы
узбекский ансамбль бахор выступление в нижнем новгороде габт имени пушкина культура новость новости куда сходить в нижнем новгороде узбекские танцы
Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород
Коллектив приедет на гастроли. Выступление пройдет 1 мая в ГАБТ имени Пушкина.
ТАШКЕНТ, 27 апр – РИА Новости.
Узбекский государственный танцевальный ансамбль "Бахор" приедет в Нижний Новгород, сообщает РИА Новости
.
Планируется, что коллектив выступит 1 мая на сцене местного ГАБТ имени Пушкина.
"Первого мая на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина при поддержке фонда развития культуры и искусства Узбекистана выступит государственный ансамбль танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой", - написано в сообщении фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
По данным фонда, ансамбль выступит с узбекскими танцами под аккомпанемент национальных инструментов.
Напомним, ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.
Постановлением
президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность. Сегодня в его репертуаре более 200 номеров в лучших традициях современной и традиционной узбекской танцевальной культуры.