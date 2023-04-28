https://uz.sputniknews.ru/20230428/ansambl-baxor-nijniy-novgorod-34361181.html

Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород

Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород

Коллектив приедет на гастроли. Выступление пройдет 1 мая.

2023-04-28T08:05+0500

2023-04-28T08:05+0500

2023-04-28T08:05+0500

культура

ансамбль

танцы

узбекская культура

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/09/26064089_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_9c06915548f6fe1b37df614817df8c6e.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр – РИА Новости. Узбекский государственный танцевальный ансамбль "Бахор" приедет в Нижний Новгород, сообщает РИА Новости.Планируется, что коллектив выступит 1 мая на сцене местного ГАБТ имени Пушкина.По данным фонда, ансамбль выступит с узбекскими танцами под аккомпанемент национальных инструментов. Напомним, ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность. Сегодня в его репертуаре более 200 номеров в лучших традициях современной и традиционной узбекской танцевальной культуры.Читайте также:В Ташкенте пройдет международный экофестиваль ландшафтного искусства

нижний новгород

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекский ансамбль бахор выступление в нижнем новгороде габт имени пушкина культура новость новости куда сходить в нижнем новгороде узбекские танцы