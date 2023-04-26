https://uz.sputniknews.ru/20230426/uzbekistan-festival-landshaftnoe-iskusstvo-34306305.html

В Ташкенте пройдет международный экофестиваль ландшафтного искусства

В Ташкенте пройдет международный экофестиваль ландшафтного искусства

Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам экологии.

2023-04-26T17:37+0500

2023-04-26T17:37+0500

2023-04-26T18:06+0500

общество

культура

узбекистан

экология

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте с 27 по 29 апреля пройдет экофестиваль ландшафтного искусства Green art, сообщает столичный хокимият.В рамках фестиваля планируют провести ряд мероприятий. Так, 27 апреля на площади возле библиотеки А. Навои состоится торговая выставка. На следующий день в конференц-зале "Зарафшан" пройдет международная научная конференция, в которой примут участие эксперты со всего мира в области экологии, здравоохранения и экологического строительства.Фестиваль завершится 29 апреля молодежным форумом, участниками которого станут студенты и молодые архитекторы из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Они обсудят вопросы экологии и зеленого строительства.Читайте также:В Узбекистане каждая пятница будет "Днем без автомобилей"Защитить деревья в Узбекистане поможет Telegram-бот

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