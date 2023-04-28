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Интеграция с ЕАЭС увеличит экспорт Узбекистана на 30% — Решетников
Интеграция с ЕАЭС увеличит экспорт Узбекистана на 30% — Решетников
Дальнейшая интеграция с Евразийским экономическим союзом укрепит экономику республики, уверен министр экономического развития России.
2023-04-28T16:07+0500
2023-04-28T16:47+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как дальнейшая интеграция Узбекистана с Евразийским экономическим союзом поможет развитию экономики республики, сообщил корреспондент Sputnik.При этом Решетников заявил, что Россия приветствует стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и готова способствовать этому процессу.Напомним, панельная сессия проходит в рамках II Международного ташкентского инвестиционного форума в Ташкенте.В сессии также принимают участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.Читайте также: "Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников
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россия узбекистан еаэс интеграция министр экономического развития максим решетников
россия узбекистан еаэс интеграция министр экономического развития максим решетников

Интеграция с ЕАЭС увеличит экспорт Узбекистана на 30% — Решетников

16:07 28.04.2023 (обновлено: 16:47 28.04.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Пространственный каркас: возможно ли создать мегаагломерации в России?" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии Пространственный каркас: возможно ли создать мегаагломерации в России? в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Дальнейшая интеграция с Евразийским экономическим союзом укрепит экономику республики, уверен министр экономического развития России.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как дальнейшая интеграция Узбекистана с Евразийским экономическим союзом поможет развитию экономики республики, сообщил корреспондент Sputnik.

"По нашим оценкам, дальнейшее углубление интеграции с Союзом, позволит дополнительно нарастить совокупный объем экспорта из Узбекистана более чем на 30%, ВВП страны — почти на 8,9%", — сказал Решетников в ходе панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ".

При этом Решетников заявил, что Россия приветствует стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и готова способствовать этому процессу.

"Надо при этом просто отследить те условия, которые обсуждаются и предлагаются дальше, чтобы никто ничего лишнего не навязал, чтобы потом ничто не препятствовало дальнейшей интеграции", — добавил министр.

Напомним, панельная сессия проходит в рамках II Международного ташкентского инвестиционного форума в Ташкенте.
В сессии также принимают участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.
Читайте также: "Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников
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