Интеграция с ЕАЭС увеличит экспорт Узбекистана на 30% — Решетников
16:07 28.04.2023 (обновлено: 16:47 28.04.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Пространственный каркас: возможно ли создать мегаагломерации в России?" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Дальнейшая интеграция с Евразийским экономическим союзом укрепит экономику республики, уверен министр экономического развития России.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как дальнейшая интеграция Узбекистана с Евразийским экономическим союзом поможет развитию экономики республики, сообщил корреспондент Sputnik.
"По нашим оценкам, дальнейшее углубление интеграции с Союзом, позволит дополнительно нарастить совокупный объем экспорта из Узбекистана более чем на 30%, ВВП страны — почти на 8,9%", — сказал Решетников в ходе панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ".
При этом Решетников заявил, что Россия приветствует стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и готова способствовать этому процессу.
"Надо при этом просто отследить те условия, которые обсуждаются и предлагаются дальше, чтобы никто ничего лишнего не навязал, чтобы потом ничто не препятствовало дальнейшей интеграции", — добавил министр.
Напомним, панельная сессия проходит в рамках II Международного ташкентского инвестиционного форума в Ташкенте.
В сессии также принимают участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.
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