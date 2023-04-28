https://uz.sputniknews.ru/20230428/eaes-integratsiya-uzbekistan-reshetnikov-34382963.html

Интеграция с ЕАЭС увеличит экспорт Узбекистана на 30% — Решетников

Интеграция с ЕАЭС увеличит экспорт Узбекистана на 30% — Решетников

Дальнейшая интеграция с Евразийским экономическим союзом укрепит экономику республики, уверен министр экономического развития России.

2023-04-28T16:07+0500

2023-04-28T16:07+0500

2023-04-28T16:47+0500

узбекистан

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экономика

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как дальнейшая интеграция Узбекистана с Евразийским экономическим союзом поможет развитию экономики республики, сообщил корреспондент Sputnik.При этом Решетников заявил, что Россия приветствует стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и готова способствовать этому процессу.Напомним, панельная сессия проходит в рамках II Международного ташкентского инвестиционного форума в Ташкенте.В сессии также принимают участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.Читайте также: "Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников

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