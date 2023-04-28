https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbekistan--odin-iz-lokomotivov-rosta-tsa---reshetnikov-34375543.html

"Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников

"Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников

Министр экономического развития России на Ташкентском инвестиционном форуме рассказал о важности узбекистанского рынка и работников для РФ.

2023-04-28T11:36+0500

2023-04-28T11:36+0500

2023-04-28T12:33+0500

узбекистан

ташкент

экономика

инвестиционный форум

россия

товарооборот

миграция

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Узбекистан – один из важных локомотивов роста Центральной Азии и важный партнер для России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе второго Ташкентского инвестиционного форума.Максим Решетников выступил в пятницу на панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ", проходившей в рамках форума, сообщает корреспондент Sputnik.В сессии также приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.Россия является главным инвестиционным партнером Узбекистана, напомнил министр. В республике сейчас работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала."Из этих 3 000 компаний 700 было создано в прошлом году. То есть мы понимаем такой взрывной рост", — подчеркнул министр.Растет и торговый оборот между двумя странами. За последние несколько лет он ежегодно увеличивался в среднем на 20%, напомнил Решетников.Большую роль в партнерстве двух государств играют трудовые мигранты. Как отметил министр экономического развития, в России сейчас нехватка кадров, которая в ближайшие годы будет сохраняться.В ходе дискуссии участники обсудили потенциал экономического сотрудничества между странами СНГ, усиление работы по развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня взаимной торговли и инвестиций, снижению торговых барьеров, а также обмен опытом и технологиями.Читайте также: Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"

узбекистан

ташкент

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узбекистан россия министр экономического развития максим решетников второй ташкентский инвестиционный форум панельная сессия экономика товарооборот миграция