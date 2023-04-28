https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbekistan--odin-iz-lokomotivov-rosta-tsa---reshetnikov-34375543.html
"Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников
"Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников
Министр экономического развития России на Ташкентском инвестиционном форуме рассказал о важности узбекистанского рынка и работников для РФ.
2023-04-28T11:36+0500
2023-04-28T11:36+0500
2023-04-28T12:33+0500
узбекистан
ташкент
экономика
инвестиционный форум
россия
товарооборот
миграция
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Узбекистан – один из важных локомотивов роста Центральной Азии и важный партнер для России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе второго Ташкентского инвестиционного форума.Максим Решетников выступил в пятницу на панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ", проходившей в рамках форума, сообщает корреспондент Sputnik.В сессии также приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.Россия является главным инвестиционным партнером Узбекистана, напомнил министр. В республике сейчас работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала."Из этих 3 000 компаний 700 было создано в прошлом году. То есть мы понимаем такой взрывной рост", — подчеркнул министр.Растет и торговый оборот между двумя странами. За последние несколько лет он ежегодно увеличивался в среднем на 20%, напомнил Решетников.Большую роль в партнерстве двух государств играют трудовые мигранты. Как отметил министр экономического развития, в России сейчас нехватка кадров, которая в ближайшие годы будет сохраняться.В ходе дискуссии участники обсудили потенциал экономического сотрудничества между странами СНГ, усиление работы по развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня взаимной торговли и инвестиций, снижению торговых барьеров, а также обмен опытом и технологиями.Читайте также: Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"
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узбекистан россия министр экономического развития максим решетников второй ташкентский инвестиционный форум панельная сессия экономика товарооборот миграция
узбекистан россия министр экономического развития максим решетников второй ташкентский инвестиционный форум панельная сессия экономика товарооборот миграция
"Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников
11:36 28.04.2023 (обновлено: 12:33 28.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Министр экономического развития России на Ташкентском инвестиционном форуме рассказал о важности узбекистанского рынка и работников для РФ.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Узбекистан – один из важных локомотивов роста Центральной Азии и важный партнер для России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе второго Ташкентского инвестиционного форума.
Максим Решетников выступил в пятницу на панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ", проходившей в рамках форума, сообщает корреспондент Sputnik
.
В сессии также приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэль Темиралиев и другие эксперты.
"Узбекистан — один из ключевых локомотивов роста Центральной Азии. За последние два десятилетия темпы роста экономики Узбекистана почти в 2,5 раза превысили среднемировые темпы роста. Здесь у нас мощные перспективы и для Российской Федерации. Центральная Азия— это одна из точек роста экономики", — подчеркнул Максим Решетников.
Россия является главным инвестиционным партнером Узбекистана, напомнил министр. В республике сейчас работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала.
"Из этих 3 000 компаний 700 было создано в прошлом году. То есть мы понимаем такой взрывной рост", — подчеркнул министр.
Растет и торговый оборот между двумя странами. За последние несколько лет он ежегодно увеличивался в среднем на 20%, напомнил Решетников.
Большую роль в партнерстве двух государств играют трудовые мигранты. Как отметил министр экономического развития, в России сейчас нехватка кадров, которая в ближайшие годы будет сохраняться.
"И мы очень ценим вклад жителей Узбекистана, которые приезжают к нам. За последние 7 лет в 4 раза выросло число граждан Узбекистана, которые приезжают работать в России. По итогам прошлого года сумма переводов из России в Узбекистан достигла 14,5 млрд долларов, то есть, это 18% ВВП Узбекистана", — сказал он.
В ходе дискуссии участники обсудили потенциал экономического сотрудничества между странами СНГ, усиление работы по развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня взаимной торговли и инвестиций, снижению торговых барьеров, а также обмен опытом и технологиями.