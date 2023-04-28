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https://uz.sputniknews.ru/20230428/kazaxstan-astana-novyy-ryeys-tashkyent-loukostyer-iyul-2023-34381401.html
Стало известно, когда откроют новый рейс Астана — Ташкент
Стало известно, когда откроют новый рейс Астана — Ташкент
Казахстанский лоукостер начнет летать в столицу Узбекистана в июле
2023-04-28T14:12+0500
2023-04-28T14:12+0500
казахстан
астана
узбекистан
ташкент
полеты
новый рейс
самолет
экономика
лоукостер
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запустит прямой рейс из Астаны в Ташкент в июле 2023 года, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на авиакомпанию.Также перевозчик уточнил, что стоимость билетов начинается от 21 800 тенге (544 тыс.сумов).Читайте также: Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы в Индонезию
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казахстан астана узбекистан ташкент самолет полеты новый рейс лоукостер экономика
казахстан астана узбекистан ташкент самолет полеты новый рейс лоукостер экономика

Стало известно, когда откроют новый рейс Астана — Ташкент

14:12 28.04.2023
© Sputnik / Владислав ВодневСамолёт лоукостера Fly Arystan на взлетно-посадочной полосе.
Самолёт лоукостера Fly Arystan на взлетно-посадочной полосе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Казахстанский лоукостер начнет летать в столицу Узбекистана в июле.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запустит прямой рейс из Астаны в Ташкент в июле 2023 года, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на авиакомпанию.

"Уже с 3 июля мы начнем выполнять прямые рейсы между Астаной и Ташкентом. Рейсы будут выполняться на комфортабельных бортах Airbus А320 по понедельникам и средам", — рассказали в авиакомпании.

Также перевозчик уточнил, что стоимость билетов начинается от 21 800 тенге (544 тыс.сумов).
Читайте также: Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы в Индонезию
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