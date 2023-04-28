https://uz.sputniknews.ru/20230428/kitay-xuanchjou-chyempionat-azii-kurash-34385464.html

В Китае стартовал ЧА по курашу

В Китае стартовал ЧА по курашу

В чемпионате Азии и одном из этапов Мировой серии участвуют около 100 единоборцев из почти двух десятков стран

2023-04-28T15:42+0500

2023-04-28T15:42+0500

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китай

кураш

соревнования

чемпионат азии

спортсмен

спорт

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В китайском городе Хуанчжоу начался чемпионат Азии по курашу, и один из этапов Мировой серии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.По регламенту 28-29 апреля пройдет континентальное первенство, а 30 апреля 2023 года — турнир серии.В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из 19 стран. Чемпионат также станет тестовым турниром перед Азиатскими играми Ханчжоу-2023.Медали среди мужчин разыграют в весовых категориях: -66 кг, -81 кг, -90 кг, +100 кг, а среди женщин: -57 кг, -63 кг, -70 кг, +87 кг.Читайте также: Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука

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