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https://uz.sputniknews.ru/20230428/kitay-xuanchjou-chyempionat-azii-kurash-34385464.html
В Китае стартовал ЧА по курашу
В Китае стартовал ЧА по курашу
В чемпионате Азии и одном из этапов Мировой серии участвуют около 100 единоборцев из почти двух десятков стран
2023-04-28T15:42+0500
2023-04-28T15:49+0500
китай
кураш
соревнования
чемпионат азии
спортсмен
спорт
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В китайском городе Хуанчжоу начался чемпионат Азии по курашу, и один из этапов Мировой серии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.По регламенту 28-29 апреля пройдет континентальное первенство, а 30 апреля 2023 года — турнир серии.В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из 19 стран. Чемпионат также станет тестовым турниром перед Азиатскими играми Ханчжоу-2023.Медали среди мужчин разыграют в весовых категориях: -66 кг, -81 кг, -90 кг, +100 кг, а среди женщин: -57 кг, -63 кг, -70 кг, +87 кг.Читайте также: Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
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китай чемпионат азии кураш соревнования спортсмен спорт
китай чемпионат азии кураш соревнования спортсмен спорт

В Китае стартовал ЧА по курашу

15:42 28.04.2023 (обновлено: 15:49 28.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В чемпионате Азии и одном из этапов мировой серии участвуют около 100 единоборцев из почти двух десятков стран.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В китайском городе Хуанчжоу начался чемпионат Азии по курашу, и один из этапов Мировой серии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
По регламенту 28-29 апреля пройдет континентальное первенство, а 30 апреля 2023 года — турнир серии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из 19 стран. Чемпионат также станет тестовым турниром перед Азиатскими играми Ханчжоу-2023.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
В китайском городе Ханчжоу стартовал чемпионат Азии по курашу и один из этапов Мировой серии.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Медали среди мужчин разыграют в весовых категориях: -66 кг, -81 кг, -90 кг, +100 кг, а среди женщин: -57 кг, -63 кг, -70 кг, +87 кг.
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