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https://uz.sputniknews.ru/20230419/sbornaya-uzbekistana-na-kubke-mira-po-strelbe-iz-luka-34052891.html
Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
Узбекистанцы выступают как в одиночной, так и командной программах
2023-04-19T10:32+0500
2023-04-19T10:54+0500
узбекистан
спорт
стрельба из лука
турция
анталья
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В турецкой Анталье проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В соревнованиях принимает участие и сборная Узбекистана. Лучники выступают как в одиночной, так и в командной программах. На данном этапе, который продлится до 23 апреля, честь республики будут защищать 8 спортсменов:Читайте также:
узбекистан
анталья
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узбекистан турция анталья стерельба из лука кубок мира первый этап миржалол кароров амирхон содиков озодбек унгалов чен яо юй зебинисо абдусатторова зиёдахон абдусатторова нилуфар хамроева камола юнусова
узбекистан турция анталья стерельба из лука кубок мира первый этап миржалол кароров амирхон содиков озодбек унгалов чен яо юй зебинисо абдусатторова зиёдахон абдусатторова нилуфар хамроева камола юнусова

Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука

10:32 19.04.2023 (обновлено: 10:54 19.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет Узбекистанастрельба из лука
стрельба из лука - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанцы выступают как в одиночной, так и в командной программах.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В турецкой Анталье проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В соревнованиях принимает участие и сборная Узбекистана. Лучники выступают как в одиночной, так и в командной программах.
На данном этапе, который продлится до 23 апреля, честь республики будут защищать 8 спортсменов:
мужчины — Миржалол Кароров, Амирхон Содиков, Озодбек Унгалов, Чен Яо Юй;
женщины — Зебинисо Абдусатторова, Зиёдахон Абдусатторова, Нилуфар Хамроева, Камола Юнусова.
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