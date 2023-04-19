https://uz.sputniknews.ru/20230419/sbornaya-uzbekistana-na-kubke-mira-po-strelbe-iz-luka-34052891.html

Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука

Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука

Узбекистанцы выступают как в одиночной, так и командной программах

2023-04-19T10:32+0500

2023-04-19T10:32+0500

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узбекистан

спорт

стрельба из лука

турция

анталья

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В турецкой Анталье проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В соревнованиях принимает участие и сборная Узбекистана. Лучники выступают как в одиночной, так и в командной программах. На данном этапе, который продлится до 23 апреля, честь республики будут защищать 8 спортсменов:Читайте также:

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