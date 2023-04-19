https://uz.sputniknews.ru/20230419/sbornaya-uzbekistana-na-kubke-mira-po-strelbe-iz-luka-34052891.html
Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
Узбекистанцы выступают как в одиночной, так и командной программах
2023-04-19T10:32+0500
2023-04-19T10:32+0500
2023-04-19T10:54+0500
узбекистан
спорт
стрельба из лука
турция
анталья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/08/33689620_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f4226ffd5d128dfe1f771a15d011164.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В турецкой Анталье проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В соревнованиях принимает участие и сборная Узбекистана. Лучники выступают как в одиночной, так и в командной программах. На данном этапе, который продлится до 23 апреля, честь республики будут защищать 8 спортсменов:Читайте также:
узбекистан
анталья
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/08/33689620_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f6b2ab457e3fb7ce464b5e9c1352d151.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан турция анталья стерельба из лука кубок мира первый этап миржалол кароров амирхон содиков озодбек унгалов чен яо юй зебинисо абдусатторова зиёдахон абдусатторова нилуфар хамроева камола юнусова
узбекистан турция анталья стерельба из лука кубок мира первый этап миржалол кароров амирхон содиков озодбек унгалов чен яо юй зебинисо абдусатторова зиёдахон абдусатторова нилуфар хамроева камола юнусова
Сборная Узбекистана на Кубке мира по стрельбе из лука
10:32 19.04.2023 (обновлено: 10:54 19.04.2023)
Узбекистанцы выступают как в одиночной, так и в командной программах.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В турецкой Анталье проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Об этом сообщает
Национальный олимпийский комитет.
В соревнованиях принимает участие и сборная Узбекистана. Лучники выступают как в одиночной, так и в командной программах.
На данном этапе, который продлится до 23 апреля, честь республики будут защищать 8 спортсменов:
мужчины — Миржалол Кароров, Амирхон Содиков, Озодбек Унгалов, Чен Яо Юй;
женщины — Зебинисо Абдусатторова, Зиёдахон Абдусатторова, Нилуфар Хамроева, Камола Юнусова.