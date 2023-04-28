В МВФ объяснили устойчивость экономики РФ
14:50 28.04.2023 (обновлено: 15:49 28.04.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТеплоход у Кремлёвской набережной на Москве-реке. Сегодня открыта пассажирская навигация по Москве-реке на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.
© Sputnik / Павел Бедняков/
Международный валютный фонд в своем докладе отметил неожиданную устойчивость российской экономики.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Экономика России оказалась намного более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось ранее, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном состоянию европейской экономики, сообщает РИА Новости.
"Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — отметили авторы документа.
Такие неожиданные результаты эксперты МВФ связали с устойчивостью нефтяного экспорта. Кроме того, на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли удалось поддерживать объемы поставок.
Специалисты фонда ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время, по их прогнозам, ВВП вырастет на 0,7%.
По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.
Специалисты фонда ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время, по их прогнозам, ВВП вырастет на 0,7%.
По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.