https://uz.sputniknews.ru/20230428/mvf-ustoychivost-ekonomika-rossii-34385580.html

В МВФ объяснили устойчивость экономики РФ

В МВФ объяснили устойчивость экономики РФ

Международный валютный фонд в своем докладе отметил неожиданную устойчивость российской экономики.

2023-04-28T14:50+0500

2023-04-28T14:50+0500

2023-04-28T15:49+0500

россия

экономика

международный валютный фонд

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Экономика России оказалась намного более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось ранее, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном состоянию европейской экономики, сообщает РИА Новости.Такие неожиданные результаты эксперты МВФ связали с устойчивостью нефтяного экспорта. Кроме того, на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли удалось поддерживать объемы поставок.Специалисты фонда ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время, по их прогнозам, ВВП вырастет на 0,7%.По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.Читайте также: Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели

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