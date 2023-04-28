https://uz.sputniknews.ru/20230428/rossiya-syergyey-shoygu-sovyeschaniye-nyu-dyeli-ministry-oborony-shos-zayavlyeniye-34378311.html
Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели
Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели
Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
2023-04-28T13:12+0500
2023-04-28T13:12+0500
2023-04-28T13:12+0500
россия
сергей шойгу
совещание
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шос
нью-дели
индия
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО задействовали против России с началом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.Также он рассказал, к чему привели попытки Вашингтона и его союзников сохранить глобальное доминирование.Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.Кроме того, Шойгу указал на истинную цель Запада в конфликте на Украине.Также глава оборонного ведомства РФ объяснил, для чего США и их союзники создают региональные альянсы.Помимо этого, он рассказал, к кому попадает вооружение, передаваемое Украине, и к чему это приводит.Также, по его словам, военно-биологические программы, которые реализует Пентагон на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия.Кроме того, он указал, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. Между тем реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов.Помимо этого, министр рассказал о попытках Запада на фоне проведения специальной военной операции (СВО) воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции.Еще одно заявление министра касалось формирования США фронта в АТР для сдерживания Китая.Также он рассказал, как Россия реагирует на попытки США и их союзников восстановить военное присутствие в ЦА."США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", — заявил Шойгу, добавив, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане.По его словам, обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению.В связи с этим он отметил важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвует в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Индии Нью-Дели.В повестке дня — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.Читайте также: ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах
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россия москва сергей шойгу министры оборона безопасность совещание нью-дели индия заявление политика в мире
россия москва сергей шойгу министры оборона безопасность совещание нью-дели индия заявление политика в мире
Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели
Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в столице Индии.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО задействовали против России с началом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.
"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников…Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО", — констатировал Шойгу.
Также он рассказал, к чему привели попытки Вашингтона и его союзников сохранить глобальное доминирование.
"Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия", — сказал министр.
Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Кроме того, Шойгу указал на истинную цель Запада в конфликте на Украине.
"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", — сказал он.
Также глава оборонного ведомства РФ объяснил, для чего США и их союзники создают региональные альянсы.
"Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов", — отметил Шойгу.
Помимо этого, он рассказал, к кому попадает вооружение, передаваемое Украине, и к чему это приводит.
"Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана… поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом", — заявил Шойгу.
Также, по его словам, военно-биологические программы, которые реализует Пентагон на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия.
"На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — сказал Шойгу.
Кроме того, он указал, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. Между тем реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов.
Помимо этого, министр рассказал о попытках Запада на фоне проведения специальной военной операции (СВО) воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции.
“Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам…Однако, все эти попытки терпят крах", — отметил Шойгу, выразив признательность государствам — членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.
Еще одно заявление министра касалось формирования США фронта в АТР для сдерживания Китая.
"Противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН", — пояснил глава российского оборонного ведомства.
Также он рассказал, как Россия реагирует на попытки США и их союзников восстановить военное присутствие в ЦА.
"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", — заявил Шойгу, добавив, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане.
По его словам, обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению.
“…главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей…Это требует от нас четкой координации и наращивания усилий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, выработки мер по стабилизации ситуации в регионе", — подчеркнул Шойгу.
В связи с этим он отметил важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвует в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Индии Нью-Дели.
В повестке дня — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.