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https://uz.sputniknews.ru/20230428/rossiya-syergyey-shoygu-sovyeschaniye-nyu-dyeli-ministry-oborony-shos-zayavlyeniye-34378311.html
Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели
Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели
Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
2023-04-28T13:12+0500
2023-04-28T13:12+0500
россия
сергей шойгу
совещание
министры
оборона
шос
нью-дели
индия
заявление
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО задействовали против России с началом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.Также он рассказал, к чему привели попытки Вашингтона и его союзников сохранить глобальное доминирование.Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.Кроме того, Шойгу указал на истинную цель Запада в конфликте на Украине.Также глава оборонного ведомства РФ объяснил, для чего США и их союзники создают региональные альянсы.Помимо этого, он рассказал, к кому попадает вооружение, передаваемое Украине, и к чему это приводит.Также, по его словам, военно-биологические программы, которые реализует Пентагон на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия.Кроме того, он указал, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. Между тем реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов.Помимо этого, министр рассказал о попытках Запада на фоне проведения специальной военной операции (СВО) воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции.Еще одно заявление министра касалось формирования США фронта в АТР для сдерживания Китая.Также он рассказал, как Россия реагирует на попытки США и их союзников восстановить военное присутствие в ЦА."США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", — заявил Шойгу, добавив, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане.По его словам, обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению.В связи с этим он отметил важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвует в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Индии Нью-Дели.В повестке дня — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.Читайте также: ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах
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россия москва сергей шойгу министры оборона безопасность совещание нью-дели индия заявление политика в мире
россия москва сергей шойгу министры оборона безопасность совещание нью-дели индия заявление политика в мире

Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели

13:12 28.04.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в столице Индии.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО задействовали против России с началом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников…Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО", — констатировал Шойгу.

Также он рассказал, к чему привели попытки Вашингтона и его союзников сохранить глобальное доминирование.

"Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия", — сказал министр.

Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Кроме того, Шойгу указал на истинную цель Запада в конфликте на Украине.
"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", — сказал он.
Также глава оборонного ведомства РФ объяснил, для чего США и их союзники создают региональные альянсы.

"Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов", — отметил Шойгу.

Помимо этого, он рассказал, к кому попадает вооружение, передаваемое Украине, и к чему это приводит.

"Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана… поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом", — заявил Шойгу.

Также, по его словам, военно-биологические программы, которые реализует Пентагон на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия.

"На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — сказал Шойгу.

Кроме того, он указал, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. Между тем реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов.
Помимо этого, министр рассказал о попытках Запада на фоне проведения специальной военной операции (СВО) воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции.

“Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам…Однако, все эти попытки терпят крах", — отметил Шойгу, выразив признательность государствам — членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.

Еще одно заявление министра касалось формирования США фронта в АТР для сдерживания Китая.

"Противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН", — пояснил глава российского оборонного ведомства.

Также он рассказал, как Россия реагирует на попытки США и их союзников восстановить военное присутствие в ЦА.
"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", — заявил Шойгу, добавив, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане.
По его словам, обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению.
“…главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей…Это требует от нас четкой координации и наращивания усилий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, выработки мер по стабилизации ситуации в регионе", — подчеркнул Шойгу.
В связи с этим он отметил важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвует в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Индии Нью-Дели.
В повестке дня — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.
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