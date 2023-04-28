https://uz.sputniknews.ru/20230428/rossiya-syergyey-shoygu-sovyeschaniye-nyu-dyeli-ministry-oborony-shos-zayavlyeniye-34378311.html

Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели

Запад заранее подготовился к противоборству с Россией — что еще заявил Шойгу в Нью-Дели

Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

2023-04-28T13:12+0500

2023-04-28T13:12+0500

2023-04-28T13:12+0500

россия

сергей шойгу

совещание

министры

оборона

шос

нью-дели

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заявление

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО задействовали против России с началом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.Также он рассказал, к чему привели попытки Вашингтона и его союзников сохранить глобальное доминирование.Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.Кроме того, Шойгу указал на истинную цель Запада в конфликте на Украине.Также глава оборонного ведомства РФ объяснил, для чего США и их союзники создают региональные альянсы.Помимо этого, он рассказал, к кому попадает вооружение, передаваемое Украине, и к чему это приводит.Также, по его словам, военно-биологические программы, которые реализует Пентагон на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия.Кроме того, он указал, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. Между тем реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов.Помимо этого, министр рассказал о попытках Запада на фоне проведения специальной военной операции (СВО) воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции.Еще одно заявление министра касалось формирования США фронта в АТР для сдерживания Китая.Также он рассказал, как Россия реагирует на попытки США и их союзников восстановить военное присутствие в ЦА."США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", — заявил Шойгу, добавив, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане.По его словам, обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению.В связи с этим он отметил важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвует в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Индии Нью-Дели.В повестке дня — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.Читайте также: ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах

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