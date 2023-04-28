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Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА
Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА
В прыжках в длину серебро у Шарифы Давроновой, серебряная награда также у Абдуазима Рахматуллоева — в толкании ядра
2023-04-28T09:38+0500
2023-04-28T09:38+0500
2023-04-28T11:13+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала свои первые медали на чемпионате Азии по легкой атлетике, проходящем в Ташкенте, сообщает НОК Узбекистана. В программе прыжков в длину среди девушек серебряную медаль завоевала Шарифа Давронова. Спортсменка также поборется за победу в тройном прыжке.Второе место в секторе толкания ядра среди юношей занял Абдуазим Рахматуллоев. Итоги первого дня соревнований следующие:прыжки в длину, девушки:толкание ядра, юноши:Напомним, в чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азии. Турнир продлится до 30 апреля. Читайте также:
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узбекистан чемпионат азии легкая атлетика шарифа давронова прыжки в длину абдуазим рахматуллоев толкание ядра
узбекистан чемпионат азии легкая атлетика шарифа давронова прыжки в длину абдуазим рахматуллоев толкание ядра
Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА
09:38 28.04.2023 (обновлено: 11:13 28.04.2023)
В прыжках в длину серебро у Шарифы Давроновой, серебряная награда также у Абдуазима Рахматуллоева — в толкании ядра.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала свои первые медали на чемпионате Азии по легкой атлетике, проходящем в Ташкенте, сообщает НОК
Узбекистана.
В программе прыжков в длину среди девушек серебряную медаль завоевала Шарифа Давронова. Спортсменка также поборется за победу в тройном прыжке.
Второе место в секторе толкания ядра среди юношей занял Абдуазим Рахматуллоев.
Итоги первого дня соревнований следующие:
Бинбин Ву (Китай) – 6.41 м
Шарифа Давронова (Узбекистан) – 6.22
Мухаммед Мубассина (Индия) – 5.90
Сихун Парк (Южная Корея) – 20.11 м
Абдуазим Рахматуллоев (Узбекистан) – 17.47
Абдулрахмон Ал Кахтони (Кувейт) – 17.42
Напомним, в чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азии. Турнир продлится до 30 апреля.