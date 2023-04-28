https://uz.sputniknews.ru/20230428/myedal-lyegkoatlyet-uzbyekistan-chyempionat-azii-34366535.html

Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА

Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА

В прыжках в длину серебро у Шарифы Давроновой, серебряная награда также у Абдуазима Рахматуллоева — в толкании ядра

2023-04-28T09:38+0500

2023-04-28T09:38+0500

2023-04-28T11:13+0500

узбекистан

спорт

спортивные соревнования

легкая атлетика

чемпионат азии

чемпионат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34366281_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_a88c5d9dbc9770fbde6c867067c6815c.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала свои первые медали на чемпионате Азии по легкой атлетике, проходящем в Ташкенте, сообщает НОК Узбекистана. В программе прыжков в длину среди девушек серебряную медаль завоевала Шарифа Давронова. Спортсменка также поборется за победу в тройном прыжке.Второе место в секторе толкания ядра среди юношей занял Абдуазим Рахматуллоев. Итоги первого дня соревнований следующие:прыжки в длину, девушки:толкание ядра, юноши:Напомним, в чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азии. Турнир продлится до 30 апреля. Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан чемпионат азии легкая атлетика шарифа давронова прыжки в длину абдуазим рахматуллоев толкание ядра