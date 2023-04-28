https://uz.sputniknews.ru/20230428/namangan-sadovodcheskiy-klaster-34379723.html
В Намангане появится крупный садоводческий кластер
В Намангане появится крупный садоводческий кластер
В совместный российско-узбекистанский проект привлекут $20,9 млн инвестиций, это позволит создать 180 новых рабочих мест.
2023-04-28T13:00+0500
2023-04-28T13:00+0500
2023-04-28T13:00+0500
узбекистан
наманганская область
россия
инвестиции
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Крупный садоводческий кластер откроется в микрорайоне "Ак Арик" Чортокского района Наманганской области. Детали проекта выяснил корреспондент Sputnik.Проект будут реализовывать в сотрудничестве с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска проекта появится 180 новых рабочих мест.В Чартокском районе в настоящее время выращивают на экспорт овощи, фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию на площади 679,2 га. Выращивание плодоовощной продукции активно развивают в Янгикурганском, Чустском, Папском и Чартокском районах Наманганской области.Читайте также: Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов
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Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
узбекистан наманганская область чортокский район сельскохозяйственный кластер
узбекистан наманганская область чортокский район сельскохозяйственный кластер
В Намангане появится крупный садоводческий кластер
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
В совместный российско-узбекистанский проект привлекут $20,9 млн инвестиций, это позволит создать 180 новых рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik
. Крупный садоводческий кластер откроется в микрорайоне "Ак Арик" Чортокского района Наманганской области. Детали проекта выяснил корреспондент Sputnik
.
"Этот проект окажет серьезное влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли региона. На начальном этапе на площади в 50 га высадят уникальные сорта капусты, которую будут реализовывать на мировом рынке", - рассказал пресс-секретарь хокимията Наманганской области Фарход Мамадалиев.
Проект будут реализовывать в сотрудничестве с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска проекта появится 180 новых рабочих мест.
"В рамках проекта будут использовать технологии интенсивного садоводства. Здесь будут выращивать плодовые деревья и получать повышенный урожай фруктов, пользующихся большим спросом на местном и зарубежном рынках. В настоящее время мы подбираем квалифицированных специалистов для запуска и эффективной работы", — сказал эксперт.
В Чартокском районе в настоящее время выращивают на экспорт овощи, фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию на площади 679,2 га. Выращивание плодоовощной продукции активно развивают в Янгикурганском, Чустском, Папском и Чартокском районах Наманганской области.