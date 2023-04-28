https://uz.sputniknews.ru/20230428/namangan-sadovodcheskiy-klaster-34379723.html

В Намангане появится крупный садоводческий кластер

В Намангане появится крупный садоводческий кластер

В совместный российско-узбекистанский проект привлекут $20,9 млн инвестиций, это позволит создать 180 новых рабочих мест.

2023-04-28T13:00+0500

2023-04-28T13:00+0500

2023-04-28T13:00+0500

узбекистан

наманганская область

россия

инвестиции

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Крупный садоводческий кластер откроется в микрорайоне "Ак Арик" Чортокского района Наманганской области. Детали проекта выяснил корреспондент Sputnik.Проект будут реализовывать в сотрудничестве с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска проекта появится 180 новых рабочих мест.В Чартокском районе в настоящее время выращивают на экспорт овощи, фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию на площади 679,2 га. Выращивание плодоовощной продукции активно развивают в Янгикурганском, Чустском, Папском и Чартокском районах Наманганской области.Читайте также: Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов

узбекистан

наманганская область

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узбекистан наманганская область чортокский район сельскохозяйственный кластер