https://uz.sputniknews.ru/20230421/uzbekskim-predprinimatelyam-vydelyat-kredity-do-50-mln-sumov-34155284.html
Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов
Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов
Кредиты выплатят по специальным программа в двух сферах.
2023-04-21T13:41+0500
2023-04-21T13:41+0500
2023-04-21T13:45+0500
узбекистан
кредит
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели смогут получить беззалоговые кредиты в размере до 50 млн сумов, передает УзА со ссылкой на постановление Кабмина республики.Согласно документу, процент кредита по семейным программам не будет превышать 14% годовых. В первую очередь на них могут рассчитывать те, кто ранее не получал кредиты по программам.Также кредит могут взять малые предприниматели, которые ранее эффективно вложили кредитные деньги в бизнес и вовремя выплатили платежи.Беззалоговые кредиты до 50 млн сумов в рамках программ представители бизнеса смогут получить в следующих случаях:Читайте также:
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узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов постановление правительства новости новость финансы экономика бизнес в узбекистане кредиты для предпринимателей кредиты бизнесу
узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов постановление правительства новости новость финансы экономика бизнес в узбекистане кредиты для предпринимателей кредиты бизнесу
Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов
13:41 21.04.2023 (обновлено: 13:45 21.04.2023)
Кредиты выплатят по специальным программа в сфере ювелирного дела и сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В Узбекистане предприниматели смогут получить беззалоговые кредиты в размере до 50 млн сумов, передает УзА
со ссылкой на постановление Кабмина республики.
Согласно документу, процент кредита по семейным программам не будет превышать 14% годовых. В первую очередь на них могут рассчитывать те, кто ранее не получал кредиты по программам.
Также кредит могут взять малые предприниматели, которые ранее эффективно вложили кредитные деньги в бизнес и вовремя выплатили платежи.
Беззалоговые кредиты до 50 млн сумов в рамках программ представители бизнеса смогут получить в следующих случаях:
для закупки оборудования и инструментов, необходимых для производства ювелирных изделий. При этом предприниматель должен иметь документ о прохождении специальных образовательных курсов в данной сфере;
фермерам и мелким предпринимателям, которые длительное время арендовали земли, чтобы помочь им наладить бизнес и увеличить долю фермеров в производстве отечественной сельскохозпродукции.