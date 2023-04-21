https://uz.sputniknews.ru/20230421/uzbekskim-predprinimatelyam-vydelyat-kredity-do-50-mln-sumov-34155284.html

Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов

Узбекским предпринимателям выделят кредиты до 50 млн сумов

Кредиты выплатят по специальным программа в двух сферах.

2023-04-21T13:41+0500

2023-04-21T13:41+0500

2023-04-21T13:45+0500

узбекистан

кредит

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели смогут получить беззалоговые кредиты в размере до 50 млн сумов, передает УзА со ссылкой на постановление Кабмина республики.Согласно документу, процент кредита по семейным программам не будет превышать 14% годовых. В первую очередь на них могут рассчитывать те, кто ранее не получал кредиты по программам.Также кредит могут взять малые предприниматели, которые ранее эффективно вложили кредитные деньги в бизнес и вовремя выплатили платежи.Беззалоговые кредиты до 50 млн сумов в рамках программ представители бизнеса смогут получить в следующих случаях:Читайте также:

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