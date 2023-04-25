https://uz.sputniknews.ru/20230425/shos-razrabatyvaet-dorozhnuyu-kartu-perehoda-na-raschety-nacvalyutah-34241294.html

ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах

ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах

Цель ввести какую-то единую валюту ШОС пока не ставится

2023-04-25T15:17+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря ШОС Григория Логвинова.По словам Логвинова, чтобы полностью отказаться от доллара, "надо еще многое сделать и пройти достаточно немалый путь". В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран проходит процедуры вступления в организацию. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя. На состоявшемся в сентябре 2022 года в Самарканде саммите запустили механизм присоединения к ШОС Беларуси, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.Читайте также: Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане

узбекистан

россия

казахстан

киргизия

китай

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