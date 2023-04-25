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ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах
ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах
Цель ввести какую-то единую валюту ШОС пока не ставится
2023-04-25T15:17+0500
2023-04-25T15:17+0500
2023-04-25T15:30+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря ШОС Григория Логвинова.По словам Логвинова, чтобы полностью отказаться от доллара, "надо еще многое сделать и пройти достаточно немалый путь". В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран проходит процедуры вступления в организацию. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя. На состоявшемся в сентябре 2022 года в Самарканде саммите запустили механизм присоединения к ШОС Беларуси, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.Читайте также: Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане
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узбекистан шос россия индия казахстан киргизия китай пакистан таджикистан узбекистан национальная валюта дорожная карта расчеты переход генеральный секретарь григорий логвинов доллар
узбекистан шос россия индия казахстан киргизия китай пакистан таджикистан узбекистан национальная валюта дорожная карта расчеты переход генеральный секретарь григорий логвинов доллар
ШОС разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в нацвалютах
15:17 25.04.2023 (обновлено: 15:30 25.04.2023)
Цель ввести какую-то единую валюту ШОС пока не ставится.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) разрабатывает дорожную карту перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря ШОС Григория Логвинова.
"Разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах. Процесс далеко не простой, потому что, к сожалению, доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен в том числе и в национальные валютные системы", — сказал Григорий Логвинов.
По словам Логвинова, чтобы полностью отказаться от доллара, "надо еще многое сделать и пройти достаточно немалый путь".
"Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть", — сказал он.
В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран проходит процедуры вступления в организацию. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.
На состоявшемся в сентябре 2022 года в Самарканде саммите запустили механизм присоединения к ШОС Беларуси, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.