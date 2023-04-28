Штраф на миллион долларов и подлинность товаров — как в Узбекистане работает маркировка
11:08 28.04.2023 (обновлено: 11:19 28.04.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкС 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров
© Sputnik / Виталий Белоусов/
От внедрения цифровой маркировки выигрывают государство, потребители и бизнес. Подробнее – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте завершилась третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Одной из тем, которую обсуждали эксперты, стала цифровая маркировка товаров.
В Узбекистане маркировку товаров внедрили в 2019 году в сотрудничестве с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). На сегодняшний день в республике маркируют более пяти групп товаров — табачные изделия, алкоголь, пиво, лекарственные препараты, бытовую технику. Это не только обеспечивает существенные налоговые поступления, но и позволяет создавать здоровую конкуренцию для участников рынка.
Как рассказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, из-за отказа от бумажной марки узбекские производители алкоголя смогут сэкономить почти 20 млрд сумов, а табачные компании – 11 млрд сумов.
"Сегодня однозначно можно сказать, что маркировка нам необходима. На данном этапе перед нами стоит задача при помощи бизнес-аналитики вылавливать определенные сигналы и реагировать на нарушителей", — рассказал руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов Узбекистана Нодир Ахмеджанов.
Несмотря на внедрение цифровой маркировки, попытки фальсификации товаров продолжаются. Нарушителей выявляет государственный налоговый комитет Узбекистана.
"Так, например, один из известнейших производителей алкоголя в стране за нарушение использования маркировки получил штраф в размере, превышающем 1 млн долларов. Для всех участников рынка это хороший сигнал", — рассказал генеральный директор Центра развития перспективных технологий, председатель наблюдательного совета CRPT TURON в Узбекистане Андрей Кириллов.
С 1 июля в Узбекистане начнут маркировать воду и прохладительные напитки. По словам экспертов, в жаркий период (а он в Узбекистане особенно долгий) вода один из часто подделываемых товаров. В ней может быть все, что угодно – от тяжелых металлов до неизвестной микрофлоры.
Маркировка позволила существенным образом обелить рынок, говорит Андрей Кириллов. Несмотря на то, что ситуация с табаком и алкоголем существенно меняется, еще многое предстоит сделать.
"В частности, в алкоголе есть способы уклонения от маркировки, — рассказывает Андрей Кириллов. — Это когда оформляют продукцию не алкогольной, а спиртосодержащей. Например, медицинские настойки".
По словам эксперта, государство, понимая это, будет усиливать контроль за производством спирта и всеми спиртосодержащими продуктами, потому что есть потребность в получении правильного акцизного сбора, который сейчас собирается хорошо, но он может быть больше.
Цифровая маркировка несет выгоду государству, бизнесу и потребителю.
"Самое главное выигрывает потребитель, потому что он, платя свои кровные деньги, получает желаемый продукт, а не подделку. Бизнес выигрывает в том, что государство закрывает черный и серый бизнес, очищает долю рынка для белого, бизнес расширяется. При этом государство увеличивает сбор налогов", — объясняет Андрей Кириллов.
Кроме того, маркировка помогает собрать огромный массив Big Data. По сути это цифровой двойник отрасли, то есть про каждую пачку лекарств, бутылку воды точно известно, где они были произведены, в какое время, на каком заводе, в какую партию входили, как попали на полку и были проданы.
Насколько прозрачная и надежная система цифровой маркировки? По словам Андрея Кириллова, система очень надежная, потому что имеет двойное резервирование.
"В соответствии с заключенным соглашением о ГЧП мы обеспечиваем полное резервирование данных, то есть один и тот же комплект данных находится одновременно в двух центрах обработки данных в Ташкенте. Эта информация является собственностью страны и может храниться только в Узбекистане", — объяснил Кириллов.
А вот прозрачной система остается благодаря интеграции с электронными счетами-фактуры, которые полностью описывают жизненный цикл товара – от момента его производства до того, когда чек о его оплате выбили на кассе.
Между тем все больше потребителей стремятся проверять качество товара, который хотят купить. Как рассказали в Центре развития перспективных технологий, количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров выросло с начала года в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.
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