https://uz.sputniknews.ru/20230428/shtraf-million-dollar-podlinnost-tovar-uzbyekistan-markirovka-34371172.html

Штраф на миллион долларов и подлинность товаров — как в Узбекистане работает маркировка

Штраф на миллион долларов и подлинность товаров — как в Узбекистане работает маркировка

От внедрения цифровой маркировки выигрывают государство, потребители и бизнес. Подробнее – в нашем материале

2023-04-28T11:08+0500

2023-04-28T11:08+0500

2023-04-28T11:19+0500

иннопром — 2023

узбекистан

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маркировка

товары

"иннопром"

вода

бытовая техника

лекарства

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте завершилась третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Одной из тем, которую обсуждали эксперты, стала цифровая маркировка товаров.В Узбекистане маркировку товаров внедрили в 2019 году в сотрудничестве с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). На сегодняшний день в республике маркируют более пяти групп товаров — табачные изделия, алкоголь, пиво, лекарственные препараты, бытовую технику. Это не только обеспечивает существенные налоговые поступления, но и позволяет создавать здоровую конкуренцию для участников рынка.Как рассказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, из-за отказа от бумажной марки узбекские производители алкоголя смогут сэкономить почти 20 млрд сумов, а табачные компании – 11 млрд сумов.Несмотря на внедрение цифровой маркировки, попытки фальсификации товаров продолжаются. Нарушителей выявляет государственный налоговый комитет Узбекистана.С 1 июля в Узбекистане начнут маркировать воду и прохладительные напитки. По словам экспертов, в жаркий период (а он в Узбекистане особенно долгий) вода один из часто подделываемых товаров. В ней может быть все, что угодно – от тяжелых металлов до неизвестной микрофлоры.Маркировка позволила существенным образом обелить рынок, говорит Андрей Кириллов. Несмотря на то, что ситуация с табаком и алкоголем существенно меняется, еще многое предстоит сделать.По словам эксперта, государство, понимая это, будет усиливать контроль за производством спирта и всеми спиртосодержащими продуктами, потому что есть потребность в получении правильного акцизного сбора, который сейчас собирается хорошо, но он может быть больше.Цифровая маркировка несет выгоду государству, бизнесу и потребителю.Кроме того, маркировка помогает собрать огромный массив Big Data. По сути это цифровой двойник отрасли, то есть про каждую пачку лекарств, бутылку воды точно известно, где они были произведены, в какое время, на каком заводе, в какую партию входили, как попали на полку и были проданы.Насколько прозрачная и надежная система цифровой маркировки? По словам Андрея Кириллова, система очень надежная, потому что имеет двойное резервирование.А вот прозрачной система остается благодаря интеграции с электронными счетами-фактуры, которые полностью описывают жизненный цикл товара – от момента его производства до того, когда чек о его оплате выбили на кассе.Между тем все больше потребителей стремятся проверять качество товара, который хотят купить. Как рассказали в Центре развития перспективных технологий, количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров выросло с начала года в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.Читайте также: В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность

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