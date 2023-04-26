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https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-uzbekistane-stali-chasche-proveryat-tovar-na-podlinnost-34242385.html
В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность
В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность
С начала года количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров превысило 600 тыс. человек
2023-04-26T08:47+0500
2023-04-26T08:54+0500
узбекистан
россия
маркировка
товары
приложение
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В начале года оператор системы цифровой маркировки Узбекистана CRPT TURON обновил функционал приложения ASL Belgisi для проверки подлинности товаров. Теперь подать жалобу в контрольно-надзорные органы можно "одним кликом", сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Кроме того, маркировку распространили на новые товарные группы. В результате с начала года количество пользователей этого приложения выросло в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.Напомним, в республике систему цифровой маркировки развивает совместное предприятие России и властей Узбекистана CRPT TURON.Благодаря цифровым технологиям и их адаптации под реалии рынка, в стране за короткое время запустили сразу несколько проектов. Это, в частности маркировка табака, алкогольных напитков, лекарств, бытовой техники. В ближайшее время запустят маркировку воды и прохладительных напитков.Читайте также:
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узбекистан россия маркировка подлинность товары центр развития перспективных технологий црпт мобильное приложение asl belgisi честный знак
узбекистан россия маркировка подлинность товары центр развития перспективных технологий црпт мобильное приложение asl belgisi честный знак

В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность

08:47 26.04.2023 (обновлено: 08:54 26.04.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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С начала года количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров превысило 600 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В начале года оператор системы цифровой маркировки Узбекистана CRPT TURON обновил функционал приложения ASL Belgisi для проверки подлинности товаров. Теперь подать жалобу в контрольно-надзорные органы можно "одним кликом", сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Кроме того, маркировку распространили на новые товарные группы.
В результате с начала года количество пользователей этого приложения выросло в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.

"В начале этого года CRPT TURON провели глобальное обновление дизайна и функционала приложения в Узбекистане. Реализовали функционал подачи жалоб в контрольно-надзорные органы в "один клик". Это и распространение маркировки на новые товарные группы привели к настоящему "буму" — число пользователей приложения с начала года выросло в 6 раз и продолжает увеличиваться. Обновили и российское приложение "Честный знак": теперь оно может сканировать коды маркировки Узбекистана. Все это снижает барьеры между странами и позволяет расширять общественный контроль", — сообщили в ЦРПТ.

Напомним, в республике систему цифровой маркировки развивает совместное предприятие России и властей Узбекистана CRPT TURON.
Благодаря цифровым технологиям и их адаптации под реалии рынка, в стране за короткое время запустили сразу несколько проектов. Это, в частности маркировка табака, алкогольных напитков, лекарств, бытовой техники.
В ближайшее время запустят маркировку воды и прохладительных напитков.
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