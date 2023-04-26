https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-uzbekistane-stali-chasche-proveryat-tovar-na-podlinnost-34242385.html

В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность

В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность

С начала года количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров превысило 600 тыс. человек

2023-04-26T08:47+0500

2023-04-26T08:47+0500

2023-04-26T08:54+0500

узбекистан

россия

маркировка

товары

приложение

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В начале года оператор системы цифровой маркировки Узбекистана CRPT TURON обновил функционал приложения ASL Belgisi для проверки подлинности товаров. Теперь подать жалобу в контрольно-надзорные органы можно "одним кликом", сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Кроме того, маркировку распространили на новые товарные группы. В результате с начала года количество пользователей этого приложения выросло в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.Напомним, в республике систему цифровой маркировки развивает совместное предприятие России и властей Узбекистана CRPT TURON.Благодаря цифровым технологиям и их адаптации под реалии рынка, в стране за короткое время запустили сразу несколько проектов. Это, в частности маркировка табака, алкогольных напитков, лекарств, бытовой техники. В ближайшее время запустят маркировку воды и прохладительных напитков.Читайте также:

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