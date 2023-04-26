https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-uzbekistane-stali-chasche-proveryat-tovar-na-podlinnost-34242385.html
В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность
В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность
С начала года количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров превысило 600 тыс. человек
2023-04-26T08:47+0500
2023-04-26T08:47+0500
2023-04-26T08:54+0500
узбекистан
россия
маркировка
товары
приложение
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В начале года оператор системы цифровой маркировки Узбекистана CRPT TURON обновил функционал приложения ASL Belgisi для проверки подлинности товаров. Теперь подать жалобу в контрольно-надзорные органы можно "одним кликом", сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Кроме того, маркировку распространили на новые товарные группы. В результате с начала года количество пользователей этого приложения выросло в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.Напомним, в республике систему цифровой маркировки развивает совместное предприятие России и властей Узбекистана CRPT TURON.Благодаря цифровым технологиям и их адаптации под реалии рынка, в стране за короткое время запустили сразу несколько проектов. Это, в частности маркировка табака, алкогольных напитков, лекарств, бытовой техники. В ближайшее время запустят маркировку воды и прохладительных напитков.Читайте также:
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узбекистан россия маркировка подлинность товары центр развития перспективных технологий црпт мобильное приложение asl belgisi честный знак
В Узбекистане стали чаще проверять товар на подлинность
08:47 26.04.2023 (обновлено: 08:54 26.04.2023)
С начала года количество пользователей приложения ASL Belgisi для проверки маркировки товаров превысило 600 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В начале года оператор системы цифровой маркировки Узбекистана CRPT TURON обновил функционал приложения ASL Belgisi для проверки подлинности товаров. Теперь подать жалобу в контрольно-надзорные органы можно "одним кликом", сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Кроме того, маркировку распространили на новые товарные группы.
В результате с начала года количество пользователей этого приложения выросло в 6 раз и превысило 600 тысяч человек.
"В начале этого года CRPT TURON провели глобальное обновление дизайна и функционала приложения в Узбекистане. Реализовали функционал подачи жалоб в контрольно-надзорные органы в "один клик". Это и распространение маркировки на новые товарные группы привели к настоящему "буму" — число пользователей приложения с начала года выросло в 6 раз и продолжает увеличиваться. Обновили и российское приложение "Честный знак": теперь оно может сканировать коды маркировки Узбекистана. Все это снижает барьеры между странами и позволяет расширять общественный контроль", — сообщили в ЦРПТ.
Напомним, в республике систему цифровой маркировки развивает совместное предприятие России и властей Узбекистана CRPT TURON.
Благодаря цифровым технологиям и их адаптации под реалии рынка, в стране за короткое время запустили сразу несколько проектов. Это, в частности маркировка табака, алкогольных напитков, лекарств, бытовой техники.
В ближайшее время запустят маркировку воды и прохладительных напитков.