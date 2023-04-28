https://uz.sputniknews.ru/20230428/tyexnologichyeskaya-nyezavisimost-tashkyent-innoprom-syentralnaya-aziya-2023-34363598.html

Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"

Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"

В третий раз "Иннопром" стал площадкой для презентации высокотехнологичной продукции, проведения B2B встреч, заключения долгосрочных контрактов. 28.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-28T08:51+0500

2023-04-28T08:51+0500

2023-04-28T09:01+0500

иннопром — 2023

узбекистан

ташкент

россия

"иннопром"

выставка

итоги

технологии

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте прошла третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней приняли участие более 10 тысяч представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения в прошлом году было 2,5 тысячи участников из 12 стран.Что обсуждали на сессиях, лекциях и семинарах, а также каковы итоги прошедшего "Иннопрома" — в материале Sputnik."Иннопром" призван решить несколько важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.Главная сессия "Иннопрома" началась с обращения к участникам выставки президента Шавката Мирзиёева.В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на четверть и составляет около $10 млрд.Новый технологический укладСегодня в каждой отрасли промышленности есть совместные начинания или перспективные планы, отметил заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом уже не первый год важной задачей остается достижение технологического суверенитета, локализация производства и импортозамещение.Заявление Дениса Мантурова — это заявка на будущее, в котором у России есть шансы стать самостоятельной технологической платформой не только для себя, но и для прилегающих стран, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.По его словам, у России есть для этого инновационные технологические заделы.Между тем, как отметил Мантуров "заниматься этим самостоятельно и в одиночку — бессмысленно".В качестве примера он привел торговый оборот России со странами Центральной Азии, который в прошлом году превысил $42 млрд. Продолжает расти и взаимная торговля между Россией и Узбекистаном.От авто до нефти и газаВ этом году на выставке Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, энергетика, логистика, строительство.Как стало известно во время "Иннопрома", в Узбекистане планируют восстановить сборку Lada Vesta.Кроме того, "Трансмашхолдинг" поставит более 50 вагонов для ташкентского метро.Узбекистан и Россия также наладили тесное сотрудничество в нефтегазовой сфере. К примеру "Лукойл" является крупнейшим инвестором в этой отрасли в республике.Помимо этого, российская компания вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции. А с "Газпромнефтью" договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.При этом компания "Татнефть" открыла уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.Кроме того, в настоящее время стороны рассматривают участие "Татнефти" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода.На "Иннопроме" губернатор Тюменской области Александр Моор презентовал нефтегазовый кластер, который объединяет крупнейшие российские предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.Цель кластера, в составе которого 115 участников из 20 российских регионов, в том числе искать технологические решения для импортозамещения.Технопарки принесут инновационные технологии в УзбекистанРазвитие индустриальных технопарков в республике эксперты на "Иннопроме" обсудили отдельно. Это одно из направлений сотрудничества и кооперации компаний двух стран.В Узбекистане действуют более 20 свободных экономических зон, предлагающих в том числе для российских компаний очень интересные условия для локализации своей продукции.В этом уже убедился казанский технополис "Химград". При его участии в республике работают два российско-узбекских технопарка. Первый открыли в Чирчике в 2022 году. В настоящее время там реализуют 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций $127 млн.Второй технопарк в Джизаке накануне проведения "Иннопрома" запустил глава Татарстана Рустам Минниханов. Там смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов, обеспечив 1 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит $60 млн.Как отметил гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин, именно формат совместного предприятия позволяет привлекать больше резидентов, особенно из сфер малого и среднего бизнеса, которые не всегда адаптированы к работе за рубежом.Не только российская продукцияПо мнению Бахтиёра Эргашева, все более активное участие в "Иннопроме" по сравнению с первой выставкой в 2021 году принимают узбекские производители.В частности, эксперт отмечает производство велосипедов, электросамокатов. По его мнению, эта экспортоориентированная продукция должна находить своих покупателей за рубежом.Между тем инвестиционный потенциал для российских компаний очень широк. Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российским капиталом. Только за последний год их число увеличилось на 700. Ключевыми отраслями для их развития остаются авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля.По итогам "Иннопрома" российские предприниматели подписали не менее 51 документа. В их числе соглашения между регионами двух стран о развитии торгово-промышленного сотрудничества и контракты на поставку различного оборудования.Читайте также:

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узбекистан, ташкент, россия, "иннопром", выставка, итоги, технологии, it-технологии