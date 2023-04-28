Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"
08:51 28.04.2023 (обновлено: 09:01 28.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В третий раз "Иннопром" стал площадкой для презентации высокотехнологичной продукции, проведения B2B встреч, заключения долгосрочных контрактов.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте прошла третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней приняли участие более 10 тысяч представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения в прошлом году было 2,5 тысячи участников из 12 стран.
Что обсуждали на сессиях, лекциях и семинарах, а также каковы итоги прошедшего "Иннопрома" — в материале Sputnik.
"Иннопром" призван решить несколько важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.
Главная сессия "Иннопрома" началась с обращения к участникам выставки президента Шавката Мирзиёева.
"Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для налаживания долгосрочных партнерских связей и углубления промышленной кооперации, обмена передовыми технологиями и инновационными разработками", — отметил президент.
В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на четверть и составляет около $10 млрд.
Новый технологический уклад
Сегодня в каждой отрасли промышленности есть совместные начинания или перспективные планы, отметил заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом уже не первый год важной задачей остается достижение технологического суверенитета, локализация производства и импортозамещение.
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
© Sputnik / Валерий Мельников/
Заявление Дениса Мантурова — это заявка на будущее, в котором у России есть шансы стать самостоятельной технологической платформой не только для себя, но и для прилегающих стран, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.
По его словам, у России есть для этого инновационные технологические заделы.
"Весь вопрос в том, смогут ли в этом участвовать другие страны и на каких условиях. Новый технологический уклад, основанный на искусственном интеллекте, на развитых биотехнологиях и нанотехнологиях потребует серьёзных прорывных решений, а "Иннопром" — это как раз та площадка, где производители могут представлять свои инновационные разработки и искать партнёров", — уверен эксперт.
Между тем, как отметил Мантуров "заниматься этим самостоятельно и в одиночку — бессмысленно".
"Кооперационные связи в первую очередь в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других экономических объединений, где у нас складываются конструктивные дружеские отношения, способствуют достижению технологического суверенитета. Центральная Азия занимает лидирующие позиции в этом направлении", — рассказал Денис Мантуров.
В качестве примера он привел торговый оборот России со странами Центральной Азии, который в прошлом году превысил $42 млрд. Продолжает расти и взаимная торговля между Россией и Узбекистаном.
© Sputnik/Зафар ХалиловВыступление заместителя председателя правительства Дениса Мантурова на главной пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Выступление заместителя председателя правительства Дениса Мантурова на главной пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Зафар Халилов
"С точки зрения товарооборота мы практически исполнили те задачи, которые были поставлены перед нами нашими президентами. Я имею в виду $10 млрд в этом году. Уже очевидно, что эта планка будет перевыполнена и стоит задача наращивать объемы. Пока не стоит конкретная цифра, но я уверен, что в ближайшее время она появится. Хотел сказать о том, что уровень 20 млрд не является чем-то недостижимым", — заявил Мантуров.
От авто до нефти и газа
В этом году на выставке Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, энергетика, логистика, строительство.
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители на Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
Посетители на Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
© Sputnik / Валерий Мельников/
Как стало известно во время "Иннопрома", в Узбекистане планируют восстановить сборку Lada Vesta.
"Мы рассматриваем восстановление сборки наших автомобилей, причем это будет флагманская модель Lada Vesta нового поколения. В дальнейшем мы рассчитываем осуществить более глубокую сборку полного цикла, в частности сварку и покраску", — рассказал генеральный директор АВТОВАЗ Максим Соколов.
Кроме того, "Трансмашхолдинг" поставит более 50 вагонов для ташкентского метро.
Узбекистан и Россия также наладили тесное сотрудничество в нефтегазовой сфере. К примеру "Лукойл" является крупнейшим инвестором в этой отрасли в республике.
"Узбекистан в 2022 году добыл всего 51,5 млрд куб. м природного газа. По этому показателю республика входит в топ-20 в мире и в этом объеме доля предприятий с участием российского капитала составляет более 30% (15 млрд куб. м)", — рассказал начальник Главного управления госрегулирования министерства энергетики Узбекистана Адхамжон Убайдуллаев.
Помимо этого, российская компания вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции. А с "Газпромнефтью" договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.
При этом компания "Татнефть" открыла уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кроме того, в настоящее время стороны рассматривают участие "Татнефти" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода.
На "Иннопроме" губернатор Тюменской области Александр Моор презентовал нефтегазовый кластер, который объединяет крупнейшие российские предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.
"Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, работающим в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — отметил губернатор.
Цель кластера, в составе которого 115 участников из 20 российских регионов, в том числе искать технологические решения для импортозамещения.
Технопарки принесут инновационные технологии в Узбекистан
Развитие индустриальных технопарков в республике эксперты на "Иннопроме" обсудили отдельно. Это одно из направлений сотрудничества и кооперации компаний двух стран.
© Sputnik/Зафар ХалиловГлавная пленарная сессия выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Главная пленарная сессия выставки "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Зафар Халилов
В Узбекистане действуют более 20 свободных экономических зон, предлагающих в том числе для российских компаний очень интересные условия для локализации своей продукции.
В этом уже убедился казанский технополис "Химград". При его участии в республике работают два российско-узбекских технопарка. Первый открыли в Чирчике в 2022 году. В настоящее время там реализуют 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций $127 млн.
Второй технопарк в Джизаке накануне проведения "Иннопрома" запустил глава Татарстана Рустам Минниханов. Там смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов, обеспечив 1 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит $60 млн.
© Foto : Пресс-служба Раиса Республики ТатарстанРустам Минниханов принял участие в открытии технопарка в городе Джизак.
Рустам Минниханов принял участие в открытии технопарка в городе Джизак.
© Foto : Пресс-служба Раиса Республики Татарстан
Как отметил гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин, именно формат совместного предприятия позволяет привлекать больше резидентов, особенно из сфер малого и среднего бизнеса, которые не всегда адаптированы к работе за рубежом.
"Наши узбекские партнеры обеспечивают инвестирование в эти проекты, а мы отвечаем за привлечение резидентов, за российские компании, которые приходят на рынок. При этом у нас идет конкурсный отбор этих компаний, достаточно жесткие требования, чтобы они приносили инновационные технологии, организовывали те производства, которых до этого в Узбекистане не было", — рассказал Айрат Гиззатуллин.
Не только российская продукция
По мнению Бахтиёра Эргашева, все более активное участие в "Иннопроме" по сравнению с первой выставкой в 2021 году принимают узбекские производители.
"Есть очень интересные позиции, в частности разработка новых видов оборудования, которое представлял, например, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, фармацевты предлагали варианты и проекты для сотрудничества. "Иннопром. Центральная Азия-2023" стал событием не только и не столько для российских предпринимателей, но и для узбекских производителей", — отметил Бахтиёр Эргашев.
В частности, эксперт отмечает производство велосипедов, электросамокатов. По его мнению, эта экспортоориентированная продукция должна находить своих покупателей за рубежом.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Между тем инвестиционный потенциал для российских компаний очень широк. Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российским капиталом. Только за последний год их число увеличилось на 700. Ключевыми отраслями для их развития остаются авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
По итогам "Иннопрома" российские предприниматели подписали не менее 51 документа. В их числе соглашения между регионами двух стран о развитии торгово-промышленного сотрудничества и контракты на поставку различного оборудования.
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