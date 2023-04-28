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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230428/tyexnologichyeskaya-nyezavisimost-tashkyent-innoprom-syentralnaya-aziya-2023-34363598.html
Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"
Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"
В третий раз "Иннопром" стал площадкой для презентации высокотехнологичной продукции, проведения B2B встреч, заключения долгосрочных контрактов. 28.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-28T08:51+0500
2023-04-28T09:01+0500
иннопром — 2023
узбекистан
ташкент
россия
"иннопром"
выставка
итоги
технологии
it-технологии
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте прошла третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней приняли участие более 10 тысяч представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения в прошлом году было 2,5 тысячи участников из 12 стран.Что обсуждали на сессиях, лекциях и семинарах, а также каковы итоги прошедшего "Иннопрома" — в материале Sputnik."Иннопром" призван решить несколько важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.Главная сессия "Иннопрома" началась с обращения к участникам выставки президента Шавката Мирзиёева.В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на четверть и составляет около $10 млрд.Новый технологический укладСегодня в каждой отрасли промышленности есть совместные начинания или перспективные планы, отметил заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом уже не первый год важной задачей остается достижение технологического суверенитета, локализация производства и импортозамещение.Заявление Дениса Мантурова — это заявка на будущее, в котором у России есть шансы стать самостоятельной технологической платформой не только для себя, но и для прилегающих стран, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.По его словам, у России есть для этого инновационные технологические заделы.Между тем, как отметил Мантуров "заниматься этим самостоятельно и в одиночку — бессмысленно".В качестве примера он привел торговый оборот России со странами Центральной Азии, который в прошлом году превысил $42 млрд. Продолжает расти и взаимная торговля между Россией и Узбекистаном.От авто до нефти и газаВ этом году на выставке Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, энергетика, логистика, строительство.Как стало известно во время "Иннопрома", в Узбекистане планируют восстановить сборку Lada Vesta.Кроме того, "Трансмашхолдинг" поставит более 50 вагонов для ташкентского метро.Узбекистан и Россия также наладили тесное сотрудничество в нефтегазовой сфере. К примеру "Лукойл" является крупнейшим инвестором в этой отрасли в республике.Помимо этого, российская компания вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции. А с "Газпромнефтью" договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.При этом компания "Татнефть" открыла уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.Кроме того, в настоящее время стороны рассматривают участие "Татнефти" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода.На "Иннопроме" губернатор Тюменской области Александр Моор презентовал нефтегазовый кластер, который объединяет крупнейшие российские предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.Цель кластера, в составе которого 115 участников из 20 российских регионов, в том числе искать технологические решения для импортозамещения.Технопарки принесут инновационные технологии в УзбекистанРазвитие индустриальных технопарков в республике эксперты на "Иннопроме" обсудили отдельно. Это одно из направлений сотрудничества и кооперации компаний двух стран.В Узбекистане действуют более 20 свободных экономических зон, предлагающих в том числе для российских компаний очень интересные условия для локализации своей продукции.В этом уже убедился казанский технополис "Химград". При его участии в республике работают два российско-узбекских технопарка. Первый открыли в Чирчике в 2022 году. В настоящее время там реализуют 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций $127 млн.Второй технопарк в Джизаке накануне проведения "Иннопрома" запустил глава Татарстана Рустам Минниханов. Там смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов, обеспечив 1 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит $60 млн.Как отметил гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин, именно формат совместного предприятия позволяет привлекать больше резидентов, особенно из сфер малого и среднего бизнеса, которые не всегда адаптированы к работе за рубежом.Не только российская продукцияПо мнению Бахтиёра Эргашева, все более активное участие в "Иннопроме" по сравнению с первой выставкой в 2021 году принимают узбекские производители.В частности, эксперт отмечает производство велосипедов, электросамокатов. По его мнению, эта экспортоориентированная продукция должна находить своих покупателей за рубежом.Между тем инвестиционный потенциал для российских компаний очень широк. Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российским капиталом. Только за последний год их число увеличилось на 700. Ключевыми отраслями для их развития остаются авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля.По итогам "Иннопрома" российские предприниматели подписали не менее 51 документа. В их числе соглашения между регионами двух стран о развитии торгово-промышленного сотрудничества и контракты на поставку различного оборудования.Читайте также:
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Анна Желиховская
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узбекистан, ташкент, россия, "иннопром", выставка, итоги, технологии, it-технологии
узбекистан, ташкент, россия, "иннопром", выставка, итоги, технологии, it-технологии

Технологическая независимость: в Ташкенте завершился "Иннопром. Центральная Азия-2023"

08:51 28.04.2023 (обновлено: 09:01 28.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка Иннопром. Центральная Азия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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В третий раз "Иннопром" стал площадкой для презентации высокотехнологичной продукции, проведения B2B встреч, заключения долгосрочных контрактов.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте прошла третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В ней приняли участие более 10 тысяч представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения в прошлом году было 2,5 тысячи участников из 12 стран.
Что обсуждали на сессиях, лекциях и семинарах, а также каковы итоги прошедшего "Иннопрома" — в материале Sputnik.
"Иннопром" призван решить несколько важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.
Главная сессия "Иннопрома" началась с обращения к участникам выставки президента Шавката Мирзиёева.
"Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для налаживания долгосрочных партнерских связей и углубления промышленной кооперации, обмена передовыми технологиями и инновационными разработками", — отметил президент.
В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на четверть и составляет около $10 млрд.
Новый технологический уклад
Сегодня в каждой отрасли промышленности есть совместные начинания или перспективные планы, отметил заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом уже не первый год важной задачей остается достижение технологического суверенитета, локализация производства и импортозамещение.
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии Международные промышленные проекты в Центральной Азии в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Заявление Дениса Мантурова — это заявка на будущее, в котором у России есть шансы стать самостоятельной технологической платформой не только для себя, но и для прилегающих стран, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.
По его словам, у России есть для этого инновационные технологические заделы.
"Весь вопрос в том, смогут ли в этом участвовать другие страны и на каких условиях. Новый технологический уклад, основанный на искусственном интеллекте, на развитых биотехнологиях и нанотехнологиях потребует серьёзных прорывных решений, а "Иннопром" — это как раз та площадка, где производители могут представлять свои инновационные разработки и искать партнёров", — уверен эксперт.
Между тем, как отметил Мантуров "заниматься этим самостоятельно и в одиночку — бессмысленно".
"Кооперационные связи в первую очередь в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других экономических объединений, где у нас складываются конструктивные дружеские отношения, способствуют достижению технологического суверенитета. Центральная Азия занимает лидирующие позиции в этом направлении", — рассказал Денис Мантуров.
В качестве примера он привел торговый оборот России со странами Центральной Азии, который в прошлом году превысил $42 млрд. Продолжает расти и взаимная торговля между Россией и Узбекистаном.
© Sputnik/Зафар ХалиловВыступление заместителя председателя правительства Дениса Мантурова на главной пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Выступление заместителя председателя правительства Дениса Мантурова на главной пленарной сессии выставки Иннопром. Центральная Азия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Выступление заместителя председателя правительства Дениса Мантурова на главной пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Зафар Халилов
"С точки зрения товарооборота мы практически исполнили те задачи, которые были поставлены перед нами нашими президентами. Я имею в виду $10 млрд в этом году. Уже очевидно, что эта планка будет перевыполнена и стоит задача наращивать объемы. Пока не стоит конкретная цифра, но я уверен, что в ближайшее время она появится. Хотел сказать о том, что уровень 20 млрд не является чем-то недостижимым", — заявил Мантуров.
От авто до нефти и газа
В этом году на выставке Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, энергетика, логистика, строительство.
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители на Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
Посетители на Международной промышленной выставки Иннопром в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Посетители на Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Как стало известно во время "Иннопрома", в Узбекистане планируют восстановить сборку Lada Vesta.
"Мы рассматриваем восстановление сборки наших автомобилей, причем это будет флагманская модель Lada Vesta нового поколения. В дальнейшем мы рассчитываем осуществить более глубокую сборку полного цикла, в частности сварку и покраску", — рассказал генеральный директор АВТОВАЗ Максим Соколов.
Кроме того, "Трансмашхолдинг" поставит более 50 вагонов для ташкентского метро.
Узбекистан и Россия также наладили тесное сотрудничество в нефтегазовой сфере. К примеру "Лукойл" является крупнейшим инвестором в этой отрасли в республике.
"Узбекистан в 2022 году добыл всего 51,5 млрд куб. м природного газа. По этому показателю республика входит в топ-20 в мире и в этом объеме доля предприятий с участием российского капитала составляет более 30% (15 млрд куб. м)", — рассказал начальник Главного управления госрегулирования министерства энергетики Узбекистана Адхамжон Убайдуллаев.
Помимо этого, российская компания вложила более $10 млрд в два проекта, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции. А с "Газпромнефтью" договорились о поставке 300 тыс. тонн нефти.
При этом компания "Татнефть" открыла уже три АЗС на территории Узбекистана. Узбекская сторона намерена обсудить с компанией ее дальнейшее расширение в республике.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
Татнефть открыла 3-ю заправку в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кроме того, в настоящее время стороны рассматривают участие "Татнефти" в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода.
На "Иннопроме" губернатор Тюменской области Александр Моор презентовал нефтегазовый кластер, который объединяет крупнейшие российские предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.
"Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, работающим в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — отметил губернатор.
Цель кластера, в составе которого 115 участников из 20 российских регионов, в том числе искать технологические решения для импортозамещения.
Технопарки принесут инновационные технологии в Узбекистан
Развитие индустриальных технопарков в республике эксперты на "Иннопроме" обсудили отдельно. Это одно из направлений сотрудничества и кооперации компаний двух стран.
© Sputnik/Зафар ХалиловГлавная пленарная сессия выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Главная пленарная сессия выставки Иннопром. Центральная Азия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Главная пленарная сессия выставки "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Зафар Халилов
В Узбекистане действуют более 20 свободных экономических зон, предлагающих в том числе для российских компаний очень интересные условия для локализации своей продукции.
В этом уже убедился казанский технополис "Химград". При его участии в республике работают два российско-узбекских технопарка. Первый открыли в Чирчике в 2022 году. В настоящее время там реализуют 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций $127 млн.
Второй технопарк в Джизаке накануне проведения "Иннопрома" запустил глава Татарстана Рустам Минниханов. Там смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов, обеспечив 1 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит $60 млн.
© Foto : Пресс-служба Раиса Республики ТатарстанРустам Минниханов принял участие в открытии технопарка в городе Джизак.
Рустам Минниханов принял участие в открытии технопарка в городе Джизак. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Рустам Минниханов принял участие в открытии технопарка в городе Джизак.
© Foto : Пресс-служба Раиса Республики Татарстан
Как отметил гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин, именно формат совместного предприятия позволяет привлекать больше резидентов, особенно из сфер малого и среднего бизнеса, которые не всегда адаптированы к работе за рубежом.
"Наши узбекские партнеры обеспечивают инвестирование в эти проекты, а мы отвечаем за привлечение резидентов, за российские компании, которые приходят на рынок. При этом у нас идет конкурсный отбор этих компаний, достаточно жесткие требования, чтобы они приносили инновационные технологии, организовывали те производства, которых до этого в Узбекистане не было", — рассказал Айрат Гиззатуллин.
Не только российская продукция
По мнению Бахтиёра Эргашева, все более активное участие в "Иннопроме" по сравнению с первой выставкой в 2021 году принимают узбекские производители.
"Есть очень интересные позиции, в частности разработка новых видов оборудования, которое представлял, например, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, фармацевты предлагали варианты и проекты для сотрудничества. "Иннопром. Центральная Азия-2023" стал событием не только и не столько для российских предпринимателей, но и для узбекских производителей", — отметил Бахтиёр Эргашев.
В частности, эксперт отмечает производство велосипедов, электросамокатов. По его мнению, эта экспортоориентированная продукция должна находить своих покупателей за рубежом.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка Иннопром. Центральная Азия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Выставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка Иннопром. Центральная Азия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Выставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Между тем инвестиционный потенциал для российских компаний очень широк. Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российским капиталом. Только за последний год их число увеличилось на 700. Ключевыми отраслями для их развития остаются авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка Иннопром. Центральная Азия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Выставка "Иннопром. Центральная Азия".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
По итогам "Иннопрома" российские предприниматели подписали не менее 51 документа. В их числе соглашения между регионами двух стран о развитии торгово-промышленного сотрудничества и контракты на поставку различного оборудования.
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