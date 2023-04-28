https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbekistan-naselenie-ramazan-pojertvovanie--34402525.html
Узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов
Узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов
Президент и муфтий обсудили просветительскую работу в религиозной сфере.
2023-04-28T20:12+0500
2023-04-28T20:12+0500
2023-04-28T20:15+0500
общество
религия
образование
культура
шавкат мирзиёев
нуриддин холикназаров
благотворительность
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Управления мусульман республики, муфтием Нуриддином Холикназаровым, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы стороны обсудили, как в стране проходит работа в религиозной и просветительской сферах.Для этого в Узбекистане проводят системную работу по повышению качества религиозного образования, изучению мирового опыта и его использованию в работе религиозно-просветительских учреждениях.По предложению президента и при помощи имам-хатибов во время Рамазана в махаллях провели ифтары для более чем 1 млн малообеспеченных граждан. Также в фонд "Вакф" для нуждающихся пожертвовали 2 млрд 446 млн сумов.Кроме того, в этом году государство отправило 1,4 тыс. малообеспеченных граждан в паломничество Умра.Читайте также:
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узбекистанцы в рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов президент узбекистана шавкат мирзиёев встретился с председателем управления мусульман республики муфтием нуриддином холикназаровым просветительская работа в религиозной сфере в узбекистане нуриддин холикназаров новости религии культуры новость
узбекистанцы в рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов президент узбекистана шавкат мирзиёев встретился с председателем управления мусульман республики муфтием нуриддином холикназаровым просветительская работа в религиозной сфере в узбекистане нуриддин холикназаров новости религии культуры новость
Узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов
20:12 28.04.2023 (обновлено: 20:15 28.04.2023)
Президент и муфтий обсудили проходящую в стране просветительскую работу в религиозной сфере.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Управления мусульман республики, муфтием Нуриддином Холикназаровым, передает
пресс-служба узбекского лидера.
В ходе беседы стороны обсудили, как в стране проходит работа в религиозной и просветительской сферах.
"В нынешнее тревожное время как никогда важно правильно разъяснять населению, особенно молодежи, исламские ценности и бороться с невежеством с помощью просвещения",- отметила пресс-служба.
Для этого в Узбекистане проводят системную работу по повышению качества религиозного образования, изучению мирового опыта и его использованию в работе религиозно-просветительских учреждениях.
"В атмосфере добра и милосердия в нашей стране прошел священный месяц Рамазан. В соответствии с постановлением Президента от 21 марта в этом месяце проведены духовно-просветительские мероприятия, побуждающие соотечественников к благотворительности и великодушию, призывающие ценить нашу мирную и спокойную жизнь",- написано в сообщении пресс-службы.
По предложению президента и при помощи имам-хатибов во время Рамазана в махаллях провели ифтары для более чем 1 млн малообеспеченных граждан. Также в фонд "Вакф" для нуждающихся пожертвовали 2 млрд 446 млн сумов.
Кроме того, в этом году государство отправило 1,4 тыс. малообеспеченных граждан в паломничество Умра.
"На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению религиозной толерантности, обеспечению гарантий свободы совести в обществе",- заключила пресс-служба главы государства.