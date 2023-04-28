https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbekistan-naselenie-ramazan-pojertvovanie--34402525.html

Узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов

Узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов

Президент и муфтий обсудили просветительскую работу в религиозной сфере.

2023-04-28T20:12+0500

2023-04-28T20:12+0500

2023-04-28T20:15+0500

общество

религия

образование

культура

шавкат мирзиёев

нуриддин холикназаров

благотворительность

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Управления мусульман республики, муфтием Нуриддином Холикназаровым, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы стороны обсудили, как в стране проходит работа в религиозной и просветительской сферах.Для этого в Узбекистане проводят системную работу по повышению качества религиозного образования, изучению мирового опыта и его использованию в работе религиозно-просветительских учреждениях.По предложению президента и при помощи имам-хатибов во время Рамазана в махаллях провели ифтары для более чем 1 млн малообеспеченных граждан. Также в фонд "Вакф" для нуждающихся пожертвовали 2 млрд 446 млн сумов.Кроме того, в этом году государство отправило 1,4 тыс. малообеспеченных граждан в паломничество Умра.Читайте также:

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узбекистанцы в рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов президент узбекистана шавкат мирзиёев встретился с председателем управления мусульман республики муфтием нуриддином холикназаровым просветительская работа в религиозной сфере в узбекистане нуриддин холикназаров новости религии культуры новость