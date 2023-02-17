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Культура
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Религиозное образование получит новый виток развития – фото
Религиозное образование получит новый виток развития – фото
Тему религии президент обсудил во время визита в Бухару.
2023-02-17T15:36+0500
2023-02-17T15:43+0500
культура
религия
образование
развитие
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Узбекистане необходимо развивать религиозное образование и соединить его с практикой, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе визита в мавзолей Бахоуддина Накшбанда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев подчеркнул, что с невежеством стоит бороться просвещением, опираясь на труды великих ученых: Бухари, Мотуриди, Маргинони. Кроме того, нужно повысить уровень национальных научных центров до лидерских позиций.Читайте также:Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении КоранаДля паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане
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фото религиозное образование получит новый виток развития религия в узбекистане узбекистан мавзолей бахоуддина накшбанда шавкат мирзиёев заявил президент узбекистана ислам мусульмане новость новости культура
фото религиозное образование получит новый виток развития религия в узбекистане узбекистан мавзолей бахоуддина накшбанда шавкат мирзиёев заявил президент узбекистана ислам мусульмане новость новости культура

Религиозное образование получит новый виток развития – фото

15:36 17.02.2023 (обновлено: 15:43 17.02.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тему религиозного образование президент обсудил во время визита в мавзолей Бахоуддина Накшбанда.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Узбекистане необходимо развивать религиозное образование и соединить его с практикой, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе визита в мавзолей Бахоуддина Накшбанда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В последние годы в религиозной сфере, как и во всех сферах, утверждается атмосфера открытости и свободы, мы организовали несколько научных центров. Но какая от этого польза нашему народу? Чтобы была польза нашему народу, необходимо, чтобы общество знало об этом потенциале",- отметил президент.
Мирзиёев подчеркнул, что с невежеством стоит бороться просвещением, опираясь на труды великих ученых: Бухари, Мотуриди, Маргинони. Кроме того, нужно повысить уровень национальных научных центров до лидерских позиций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане
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