https://uz.sputniknews.ru/20230217/religioznoe-obrazovanie-poluchit-novyy-vitok-razvitiya--foto--32330179.html

Религиозное образование получит новый виток развития – фото

Религиозное образование получит новый виток развития – фото

Тему религии президент обсудил во время визита в Бухару.

2023-02-17T15:36+0500

2023-02-17T15:36+0500

2023-02-17T15:43+0500

культура

религия

образование

развитие

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Узбекистане необходимо развивать религиозное образование и соединить его с практикой, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе визита в мавзолей Бахоуддина Накшбанда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев подчеркнул, что с невежеством стоит бороться просвещением, опираясь на труды великих ученых: Бухари, Мотуриди, Маргинони. Кроме того, нужно повысить уровень национальных научных центров до лидерских позиций.Читайте также:Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении КоранаДля паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане

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