Жители одного из районов Ташкента останутся без газа — адреса
© Sputnik / Павел ЛисицынГазовая плита
© Sputnik / Павел Лисицын
Подачу газа в Мирабадском районе восстановят после ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Жители Мирабадского района столицы Узбекистана 28 апреля временно останутся без газа. Об этом сообщила пресс-служба "Hududgaz Poytaxt”.
С 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ газа не будет по следующим адресам:
улица Туркестанская, 8, 10, 12;
улица Тараса Шевченко, 31, 64 и дома ГАБУСА;
улица Афросиаб, 10, 11, 53, 54, 57, 58, 61;
улица Нукусская, 25;
улица Ойбека, 50;
улица Лахути, 23;
улица А. Темура, 19, многоэтажки —1 100 квартир.
Оптовые потребители:
Фармзавод, Дворец культуры ГУВД, столовые “Ландыш” и “Встреча”, Республиканская клиническая больница, клиника имени Федоровича, Вестминстерский университет, Управление железных дорог, Управление электрических сетей, Автотест, Расулсервис, кафе “Номдор”, здание Сената, издательство “Шарк”, посольство Туркменистана, школа № 60.
Подачу газа восстановят после окончания ремонтных работ.
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