https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-tashkyent-mirabadskiy-rayon-nyet-gaza-odin-dyen-ryemont-34366912.html

Жители одного из районов Ташкента останутся без газа — адреса

Жители одного из районов Ташкента останутся без газа — адреса

Подачу газа в Мирабадском районе восстановят после ремонтных работ.

2023-04-28T09:53+0500

2023-04-28T09:53+0500

2023-04-28T09:53+0500

узбекистан

ташкент

район

газ

ремонт

общество

время

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Жители Мирабадского района столицы Узбекистана 28 апреля временно останутся без газа. Об этом сообщила пресс-служба "Hududgaz Poytaxt”.С 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ газа не будет по следующим адресам:Оптовые потребители:Фармзавод, Дворец культуры ГУВД, столовые “Ландыш” и “Встреча”, Республиканская клиническая больница, клиника имени Федоровича, Вестминстерский университет, Управление железных дорог, Управление электрических сетей, Автотест, Расулсервис, кафе “Номдор”, здание Сената, издательство “Шарк”, посольство Туркменистана, школа № 60.Подачу газа восстановят после окончания ремонтных работ.Читайте также: Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже

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