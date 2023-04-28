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https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-tashkyent-mirabadskiy-rayon-nyet-gaza-odin-dyen-ryemont-34366912.html
Жители одного из районов Ташкента останутся без газа — адреса
Жители одного из районов Ташкента останутся без газа — адреса
Подачу газа в Мирабадском районе восстановят после ремонтных работ.
2023-04-28T09:53+0500
2023-04-28T09:53+0500
узбекистан
ташкент
район
газ
ремонт
общество
время
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Жители Мирабадского района столицы Узбекистана 28 апреля временно останутся без газа. Об этом сообщила пресс-служба "Hududgaz Poytaxt”.С 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ газа не будет по следующим адресам:Оптовые потребители:Фармзавод, Дворец культуры ГУВД, столовые “Ландыш” и “Встреча”, Республиканская клиническая больница, клиника имени Федоровича, Вестминстерский университет, Управление железных дорог, Управление электрических сетей, Автотест, Расулсервис, кафе “Номдор”, здание Сената, издательство “Шарк”, посольство Туркменистана, школа № 60.Подачу газа восстановят после окончания ремонтных работ.Читайте также: Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже
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узбекистан ташкент район газ ремонт время общество
узбекистан ташкент район газ ремонт время общество

Жители одного из районов Ташкента останутся без газа — адреса

09:53 28.04.2023
© Sputnik / Павел ЛисицынГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Подачу газа в Мирабадском районе восстановят после ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Жители Мирабадского района столицы Узбекистана 28 апреля временно останутся без газа. Об этом сообщила пресс-служба "Hududgaz Poytaxt”.
С 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ газа не будет по следующим адресам:
улица Туркестанская, 8, 10, 12;
улица Тараса Шевченко, 31, 64 и дома ГАБУСА;
улица Афросиаб, 10, 11, 53, 54, 57, 58, 61;
улица Нукусская, 25;
улица Ойбека, 50;
улица Лахути, 23;
улица А. Темура, 19, многоэтажки —1 100 квартир.
Оптовые потребители:
Фармзавод, Дворец культуры ГУВД, столовые “Ландыш” и “Встреча”, Республиканская клиническая больница, клиника имени Федоровича, Вестминстерский университет, Управление железных дорог, Управление электрических сетей, Автотест, Расулсервис, кафе “Номдор”, здание Сената, издательство “Шарк”, посольство Туркменистана, школа № 60.
Подачу газа восстановят после окончания ремонтных работ.
Читайте также: Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже
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