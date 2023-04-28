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https://uz.sputniknews.ru/20230428/zvezdy-boksa-chm-uzbekistan-34399077.html
Кто из звезд мирового бокса приедет на ЧМ в Узбекистан — список
Кто из звезд мирового бокса приедет на ЧМ в Узбекистан — список
До чемпионата мира по боксу в Узбекистане осталось 2 дня. За победу будут бороться сильнейшие боксеры из более чем 100 стран мира. Кто из звезд бокса выйдет на ринг в столице, читайте в нашей подборке.
2023-04-28T19:48+0500
2023-04-28T20:47+0500
спорт
бокс
чемпионат мира по боксу
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Сакен БибосыновВесовая категория: 51 кгСтрана: КазахстанВозраст: 25 летКазахстанский боксер родом из Узбекистана является Чемпионом мира в весе до 51 кг, а также бронзовым призёром Олимпиады в Токио.Томоя ЦубоиВесовая категория: 54 кгСтрана: ЯпонияВозраст: 27 летБоксер стал первым японским обладателем золотой медали в легчайшем весе на чемпионате мира по боксу AIBA 2021.Софьян УмиаВесовая категория: 60 кгСтрана: ФранцияВозраст: 28 летФранцузский боксер - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, который выступает в легкой и полусредней весовых категориях. Помимо этого, Софьян – двукратный обладатель титула чемпиона мира (2017,2021 г) и член сборной Франции по боксу.Энди Крус ГомесВесовая категория: 64 кгСтрана: КубаВозраст: 27 летУ уроженца Кубы в копилке исключительно золотые медали: Крус является чемпионом Олимпийских игр в Токио, трехкратным чемпионом мира (2017, 2019, 2021 гг.), двукратным победителем Панамериканских игр (2015, 2019 гг.) и обладателем золотой медали на Панамериканском чемпионате.Йоэнлис ЭрнандесВесовая категория: 75кгСтрана: КубаВозраст: 25 летКубинский боксер родом из провинции Матансас входит в ТОП-175 лучших мировых боксеров в супер-среднем весе. К чемпионству в 2021 году Йоэнлиса привели победы над спортсменами из Бразилии, Турции, Индии, Хорватии, Италии и России. Из 61 проведенного боя боксер потерпел поражение лишь в 12 поединках.Хулио Сесар ла КрусВесовая категория: 92кгСтрана: КубаВозраст: 33 годаБоксер, выступающий в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях, является двукратным Олимпийским чемпионом (2016, 2020 г), а также пятикратным чемпионом мира и входит в Книгу Рекордов Гиннеса.Лорен АльфонсоВесовая категория: 86кгСтрана: АзербайджанВозраст: 27 летАзербайджанский боксер родом с Кубы является обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио, а в 2021 году стал чемпионом мира, одолев бразильца Кено Машадо.Хасанбой ДусматовВесовая категория: 49 кгСтрана: УзбекистанВозраст: 29 летУзбекистанец Хасанбой Дусматов – боксер профессионал и олимпийский чемпион 2016 года. Помимо золотой медали на олимпиаде, в копилке Хасанбоя серебряная медаль на Чемпионате мира (2017 г.), двукратное чемпионство Азии и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году. Также Дусматов является действующим чемпионом мира по версии Всемирной ассоциации бокса.Баходир ЖалоловВесовая категория: 91 кгСтрана: УзбекистанВозраст: 28 летБаходир Жалолов входит в ТОП-40 лучших боксеров в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. Также узбекистанец является чемпионом Олимпийских игр 2020 года, трехкратным чемпионом Азии (2017, 2019, 2021 гг.) и бронзовым призером чемпионата мира в 2015 году. В профессиональной карьере он провел 12 боев, и во всех них одержал победу.Читайте также: Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу
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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу звезды топ-9 сакен бибосынов томоя цубои софьян умиа энди крус гомес йоэнлис эрнандес хулио сесар ла крус лорен альфонсо хасанбой дусматов баходир жалолов
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу звезды топ-9 сакен бибосынов томоя цубои софьян умиа энди крус гомес йоэнлис эрнандес хулио сесар ла крус лорен альфонсо хасанбой дусматов баходир жалолов

Кто из звезд мирового бокса приедет на ЧМ в Узбекистан — список

19:48 28.04.2023 (обновлено: 20:47 28.04.2023)
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICБоксёр Томоя Цубои проводит бой против казахстанца Махмуда Сабырхана в весовой категории до 54 кг среди мужчин на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде 5 ноября 2021 года.
Боксёр Томоя Цубои проводит бой против казахстанца Махмуда Сабырхана в весовой категории до 54 кг среди мужчин на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде 5 ноября 2021 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
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До чемпионата мира по боксу в Узбекистане осталось 2 дня. За победу будут бороться сильнейшие боксеры из более чем 100 стран мира. Среди них и боксеры с мировым именем, которых ждут болельщики. Кто из звезд бокса выйдет на ринг в столице, читайте в нашей подборке.
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOБоксёр Сакен Бибоссинов
Боксёр Сакен Бибоссинов празднует победу во время церемонии награждения победителей финального боя по боксу среди мужчин в весовой категории 48-52 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Боксёр Сакен Бибоссинов
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
Сакен Бибосынов
Весовая категория: 51 кг
Страна: Казахстан
Возраст: 25 лет
Казахстанский боксер родом из Узбекистана является Чемпионом мира в весе до 51 кг, а также бронзовым призёром Олимпиады в Токио.
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICБоксёр Томоя Цубои
Боксёр Томоя Цубои проводит бой против казахстанца Махмуда Сабырхана в весовой категории до 54 кг среди мужчин на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде 5 ноября 2021 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Боксёр Томоя Цубои
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
Томоя Цубои
Весовая категория: 54 кг
Страна: Япония
Возраст: 27 лет
Боксер стал первым японским обладателем золотой медали в легчайшем весе на чемпионате мира по боксу AIBA 2021.
© AFP 2023 / ERIC CABANISФранцузский боксёр Софьян Умиа
Французский боксёр Софьян Умиа позирует в тренировочном зале спортивного комплекса Leo Lagrange в Тулузе, 30 сентября 2017 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Французский боксёр Софьян Умиа
© AFP 2023 / ERIC CABANIS
Софьян Умиа
Весовая категория: 60 кг
Страна: Франция
Возраст: 28 лет
Французский боксер - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, который выступает в легкой и полусредней весовых категориях. Помимо этого, Софьян – двукратный обладатель титула чемпиона мира (2017,2021 г) и член сборной Франции по боксу.
© AFP 2023 / BUDA MENDESБоксёр Энди Круз
Боксёр Энди Круз во время финального поединка по боксу среди мужчин в легком весе (57-63 кг) на Олимпийских играх 2020 года в Токио. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Боксёр Энди Круз
© AFP 2023 / BUDA MENDES
Энди Крус Гомес
Весовая категория: 64 кг
Страна: Куба
Возраст: 27 лет
У уроженца Кубы в копилке исключительно золотые медали: Крус является чемпионом Олимпийских игр в Токио, трехкратным чемпионом мира (2017, 2019, 2021 гг.), двукратным победителем Панамериканских игр (2015, 2019 гг.) и обладателем золотой медали на Панамериканском чемпионате.
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAБоксёр Йоэнлис Эрнандес
Боксёр Йоэнлис Эрнандес позирует во время взвешивания перед своим боем против мексиканского боксера Хуана Карлоса Райгосы в Агуаскальентесе, Мексика, 19 мая 2022 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Боксёр Йоэнлис Эрнандес
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
Йоэнлис Эрнандес
Весовая категория: 75кг
Страна: Куба
Возраст: 25 лет
Кубинский боксер родом из провинции Матансас входит в ТОП-175 лучших мировых боксеров в супер-среднем весе. К чемпионству в 2021 году Йоэнлиса привели победы над спортсменами из Бразилии, Турции, Индии, Хорватии, Италии и России. Из 61 проведенного боя боксер потерпел поражение лишь в 12 поединках.
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAКубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус
Кубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус празднует свою победу над колумбийским боксером Дейвисом Кассересом во время их поединка в Агуаскальентесе, Мексика, 20 мая 2022 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Кубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
Хулио Сесар ла Крус
Весовая категория: 92кг
Страна: Куба
Возраст: 33 года
Боксер, выступающий в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях, является двукратным Олимпийским чемпионом (2016, 2020 г), а также пятикратным чемпионом мира и входит в Книгу Рекордов Гиннеса.
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOБоксёр Лорен Берто Альфонсо Домингес
Боксёр Лорен Берто Альфонсо Домингес празднует победу над Байрамом Малканом после четвертьфинального поединка среди мужчин в полутяжелом весе (75-81 кг) во время Олимпийских игр 2020 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Боксёр Лорен Берто Альфонсо Домингес
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
Лорен Альфонсо
Весовая категория: 86кг
Страна: Азербайджан
Возраст: 27 лет
Азербайджанский боксер родом с Кубы является обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио, а в 2021 году стал чемпионом мира, одолев бразильца Кено Машадо.
© AFP 2023 / YURI CORTEZБоксёр Хасанбой Дусматов
Боксёр Хасанбой Дусматов празднует завоевание Узбекистаном первой золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 14 августа 2016 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Боксёр Хасанбой Дусматов
© AFP 2023 / YURI CORTEZ
Хасанбой Дусматов
Весовая категория: 49 кг
Страна: Узбекистан
Возраст: 29 лет
Узбекистанец Хасанбой Дусматов – боксер профессионал и олимпийский чемпион 2016 года. Помимо золотой медали на олимпиаде, в копилке Хасанбоя серебряная медаль на Чемпионате мира (2017 г.), двукратное чемпионство Азии и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году. Также Дусматов является действующим чемпионом мира по версии Всемирной ассоциации бокса.
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
Баходир Жалолов
© НОК Узбекистана
Баходир Жалолов
Весовая категория: 91 кг
Страна: Узбекистан
Возраст: 28 лет
Баходир Жалолов входит в ТОП-40 лучших боксеров в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. Также узбекистанец является чемпионом Олимпийских игр 2020 года, трехкратным чемпионом Азии (2017, 2019, 2021 гг.) и бронзовым призером чемпионата мира в 2015 году. В профессиональной карьере он провел 12 боев, и во всех них одержал победу.
Читайте также: Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу
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