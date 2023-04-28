https://uz.sputniknews.ru/20230428/zvezdy-boksa-chm-uzbekistan-34399077.html

Кто из звезд мирового бокса приедет на ЧМ в Узбекистан — список

Кто из звезд мирового бокса приедет на ЧМ в Узбекистан — список

До чемпионата мира по боксу в Узбекистане осталось 2 дня. За победу будут бороться сильнейшие боксеры из более чем 100 стран мира. Кто из звезд бокса выйдет на ринг в столице, читайте в нашей подборке.

2023-04-28T19:48+0500

2023-04-28T19:48+0500

2023-04-28T20:47+0500

спорт

бокс

чемпионат мира по боксу

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Сакен БибосыновВесовая категория: 51 кгСтрана: КазахстанВозраст: 25 летКазахстанский боксер родом из Узбекистана является Чемпионом мира в весе до 51 кг, а также бронзовым призёром Олимпиады в Токио.Томоя ЦубоиВесовая категория: 54 кгСтрана: ЯпонияВозраст: 27 летБоксер стал первым японским обладателем золотой медали в легчайшем весе на чемпионате мира по боксу AIBA 2021.Софьян УмиаВесовая категория: 60 кгСтрана: ФранцияВозраст: 28 летФранцузский боксер - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, который выступает в легкой и полусредней весовых категориях. Помимо этого, Софьян – двукратный обладатель титула чемпиона мира (2017,2021 г) и член сборной Франции по боксу.Энди Крус ГомесВесовая категория: 64 кгСтрана: КубаВозраст: 27 летУ уроженца Кубы в копилке исключительно золотые медали: Крус является чемпионом Олимпийских игр в Токио, трехкратным чемпионом мира (2017, 2019, 2021 гг.), двукратным победителем Панамериканских игр (2015, 2019 гг.) и обладателем золотой медали на Панамериканском чемпионате.Йоэнлис ЭрнандесВесовая категория: 75кгСтрана: КубаВозраст: 25 летКубинский боксер родом из провинции Матансас входит в ТОП-175 лучших мировых боксеров в супер-среднем весе. К чемпионству в 2021 году Йоэнлиса привели победы над спортсменами из Бразилии, Турции, Индии, Хорватии, Италии и России. Из 61 проведенного боя боксер потерпел поражение лишь в 12 поединках.Хулио Сесар ла КрусВесовая категория: 92кгСтрана: КубаВозраст: 33 годаБоксер, выступающий в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях, является двукратным Олимпийским чемпионом (2016, 2020 г), а также пятикратным чемпионом мира и входит в Книгу Рекордов Гиннеса.Лорен АльфонсоВесовая категория: 86кгСтрана: АзербайджанВозраст: 27 летАзербайджанский боксер родом с Кубы является обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио, а в 2021 году стал чемпионом мира, одолев бразильца Кено Машадо.Хасанбой ДусматовВесовая категория: 49 кгСтрана: УзбекистанВозраст: 29 летУзбекистанец Хасанбой Дусматов – боксер профессионал и олимпийский чемпион 2016 года. Помимо золотой медали на олимпиаде, в копилке Хасанбоя серебряная медаль на Чемпионате мира (2017 г.), двукратное чемпионство Азии и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году. Также Дусматов является действующим чемпионом мира по версии Всемирной ассоциации бокса.Баходир ЖалоловВесовая категория: 91 кгСтрана: УзбекистанВозраст: 28 летБаходир Жалолов входит в ТОП-40 лучших боксеров в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. Также узбекистанец является чемпионом Олимпийских игр 2020 года, трехкратным чемпионом Азии (2017, 2019, 2021 гг.) и бронзовым призером чемпионата мира в 2015 году. В профессиональной карьере он провел 12 боев, и во всех них одержал победу.Читайте также: Когда станет известно, кто представит Узбекистан на ЧМ по боксу

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