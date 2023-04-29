https://uz.sputniknews.ru/20230429/chto-nujno-znat-o-referendume-34419634.html
Что нужно знать о референдуме
Что нужно знать о референдуме
До скольких часов продлится референдум – в нашем материале.
2023-04-29T17:52+0500
2023-04-29T17:52+0500
2023-04-29T17:52+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
общество
узбекистан
референдум
конституция
голосование
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В воскресенье, 30 апреля, в Узбекистане состоится референдум по проекту конституции.У узбекистанцев будет возможность проголосовать как на территории республики, так и за рубежом – там создали 55 участков в 39 странах. Всего для голосования подготовили 10 758 участков. Референдум продлится с 8.00 до 20.00 по местному времени.Планируется, что в голосовании примут участие около 20 млн граждан. Заграницей свой голос отдадут 308 тыс. человек. Досрочно проголосовало более 611 тыс. граждан.Большая часть избирателей – женщины, они составляют 54% от общего числа, мужчины представляют 46%.В Узбекистане для обеспечения безопасности населения задействуют более 30 тыс. человек.Читайте также:Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны
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что нужно знать о референдуме в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 основная информация главная информация
что нужно знать о референдуме в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 основная информация главная информация
Что нужно знать о референдуме
Сколько подготовили избирательных участков, в каких странах можно будет проголосовать, до скольких часов продлится референдум – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В воскресенье, 30 апреля, в Узбекистане состоится референдум по проекту конституции.
У узбекистанцев будет возможность проголосовать как на территории республики, так и за рубежом – там создали 55 участков в 39 странах. Всего для голосования подготовили 10 758 участков. Референдум продлится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Планируется, что в голосовании примут участие около 20 млн граждан. Заграницей свой голос отдадут 308 тыс. человек. Досрочно проголосовало более 611 тыс. граждан.
Большая часть избирателей – женщины, они составляют 54% от общего числа, мужчины представляют 46%.
В Узбекистане для обеспечения безопасности населения задействуют более 30 тыс. человек.