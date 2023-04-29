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Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны
Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны
Особое внимание миссия от СНГ уделила досрочному голосованию
2023-04-29T10:34+0500
2023-04-29T10:34+0500
2023-04-29T10:36+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
политика
узбекистан
голосование
сергей лебедев
зайниддин низамходжаев
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем ЦИК Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, передает пресс-служба штаба миссии.Темой беседы стала подготовка к проведению референдума по проекту Конституции, который пройдет 30 апреля.Планируется, что наблюдатели от СНГ будут работать на участках во всех областях Узбекистана, а также в столице.По словам Лебедева, миссия занимается своей работой свободно и независимо, руководствуясь законодательством республики.В свою очередь, Низамходжаев рассказал о том, как проходит подготовка к референдуму, а также о системе биометрической идентификации, которую будут использовать на ряде участков.Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.Читайте также:На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек
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референдум наблюдатели от снг будут работать во всех областях миссия от снг референдум по проекту конституции 2023 когда пройдет лебедев председатель цик узбекистана зайниддин низамходжаев новости новость голосование как будет проходить как проголосовать
референдум наблюдатели от снг будут работать во всех областях миссия от снг референдум по проекту конституции 2023 когда пройдет лебедев председатель цик узбекистана зайниддин низамходжаев новости новость голосование как будет проходить как проголосовать
Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны
10:34 29.04.2023 (обновлено: 10:36 29.04.2023)
Особое внимание миссия от Содружества уделила досрочному голосованию, которое проходило с 19 по 26 апреля.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем ЦИК Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, передает пресс-служба штаба миссии.
Темой беседы стала подготовка к проведению референдума по проекту Конституции, который пройдет 30 апреля.
"Особое внимание наблюдатели от Содружества уделили мониторингу досрочного голосования, которое проходило с 19 по 26 апреля 2023 года и констатируют, что оно проходило в соответствии с требованиями Закона",- отметил Лебедев.
Планируется, что наблюдатели от СНГ будут работать на участках во всех областях Узбекистана, а также в столице.
"Эксперты Штаба Миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ провели анализ законодательства, регулирующего проведение референдума. По мнению Миссии, оно содержит гарантии свободного и открытого всенародного голосования, предусматривает общественный контроль этапов его подготовки и проведения" - подчеркнул генсек Содружества.
По словам Лебедева, миссия занимается своей работой свободно и независимо, руководствуясь законодательством республики.
В свою очередь, Низамходжаев рассказал о том, как проходит подготовка к референдуму, а также о системе биометрической идентификации, которую будут использовать на ряде участков.
Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.