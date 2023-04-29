https://uz.sputniknews.ru/20230429/referendum-nablyudateli-sng-rabota-uzbekistan--34407982.html

Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны

Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны

Особое внимание миссия от СНГ уделила досрочному голосованию

2023-04-29T10:34+0500

2023-04-29T10:34+0500

2023-04-29T10:36+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

узбекистан

голосование

сергей лебедев

зайниддин низамходжаев

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем ЦИК Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, передает пресс-служба штаба миссии.Темой беседы стала подготовка к проведению референдума по проекту Конституции, который пройдет 30 апреля.Планируется, что наблюдатели от СНГ будут работать на участках во всех областях Узбекистана, а также в столице.По словам Лебедева, миссия занимается своей работой свободно и независимо, руководствуясь законодательством республики.В свою очередь, Низамходжаев рассказал о том, как проходит подготовка к референдуму, а также о системе биометрической идентификации, которую будут использовать на ряде участков.Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.Читайте также:На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек

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