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Спиваков признался в любви Узбекистану – видео
Спиваков признался в любви Узбекистану – видео
Дирижер выступил с благотворительным концертом в Ташкенте.
2023-04-29T15:03+0500
2023-04-29T15:03+0500
культура
общество
музыка
владимир спиваков
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел концерт Национального филармонического оркестра России под руководством известного дирижера Владимира Спивакова, передает корреспондент Sputnik.Российский дирижер рассказал, что у него большая и многолетняя любовь к Узбекистану.На одной сцене с маэстро выступил узбекский скрипач-виртуоз, стипендиат Международного благотворительного фонда Спивакова Надир Хашимов.Еще один концерт пройдет завтра в Бухаре. Выступления носят благотворительный характер: их посещают учащиеся музыкальных спецшкол, Государственной консерватории Узбекистана, учащиеся школ-интернатов для детей с инвалидностью.Концерты проходят при содействии Фонда развития культуры и искусства и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород
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видео владимир спиваков признался в любви узбекистану спиваков выступил с благотворительным концертом в ташкенте российская культура в узбекистане фонд алишера усманова новости новость
видео владимир спиваков признался в любви узбекистану спиваков выступил с благотворительным концертом в ташкенте российская культура в узбекистане фонд алишера усманова новости новость

Спиваков признался в любви Узбекистану – видео

15:03 29.04.2023
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкVII Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
VII Московский музыкальный фестиваль Владимир Спиваков приглашает… - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2023
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Российский дирижер выступил с благотворительным концертом в Ташкенте. Следующее выступление пройдет в Бухаре.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел концерт Национального филармонического оркестра России под руководством известного дирижера Владимира Спивакова, передает корреспондент Sputnik.
Российский дирижер рассказал, что у него большая и многолетняя любовь к Узбекистану.

"К Узбекистану большая любовь, особенная, можно сказать. Многолетняя любовь. У меня чувство восторга, честно говоря. Потому что я вижу будущее в этой стране",- поделился Спиваков.

На одной сцене с маэстро выступил узбекский скрипач-виртуоз, стипендиат Международного благотворительного фонда Спивакова Надир Хашимов.
Еще один концерт пройдет завтра в Бухаре. Выступления носят благотворительный характер: их посещают учащиеся музыкальных спецшкол, Государственной консерватории Узбекистана, учащиеся школ-интернатов для детей с инвалидностью.
Концерты проходят при содействии Фонда развития культуры и искусства и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".
Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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