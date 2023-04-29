https://uz.sputniknews.ru/20230429/spivakov-priznalsya-v-lyubvi-uzbekistanu--video--34411366.html

Спиваков признался в любви Узбекистану – видео

Спиваков признался в любви Узбекистану – видео

Дирижер выступил с благотворительным концертом в Ташкенте.

2023-04-29T15:03+0500

2023-04-29T15:03+0500

2023-04-29T15:03+0500

культура

общество

музыка

владимир спиваков

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел концерт Национального филармонического оркестра России под руководством известного дирижера Владимира Спивакова, передает корреспондент Sputnik.Российский дирижер рассказал, что у него большая и многолетняя любовь к Узбекистану.На одной сцене с маэстро выступил узбекский скрипач-виртуоз, стипендиат Международного благотворительного фонда Спивакова Надир Хашимов.Еще один концерт пройдет завтра в Бухаре. Выступления носят благотворительный характер: их посещают учащиеся музыкальных спецшкол, Государственной консерватории Узбекистана, учащиеся школ-интернатов для детей с инвалидностью.Концерты проходят при содействии Фонда развития культуры и искусства и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Узбекский ансамбль "Бахор" отправится в Нижний Новгород

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