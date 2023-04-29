https://uz.sputniknews.ru/20230429/v-uzbekistane-k-referendumu-idet-seryoznaya-podgotovka--video--34408713.html

В Узбекистане к референдуму идет серьёзная подготовка – видео

В Узбекистане к референдуму идет серьёзная подготовка – видео

Наблюдатели отмечают высокую организацию и серьезную подготовку.

2023-04-29T11:25+0500

2023-04-29T11:25+0500

2023-04-29T11:28+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

узбекистан

голосование

референдум

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.В составе мониторинговой группы 45 наблюдателей, среди них – сенаторы, депутаты и эксперты.Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.Читайте также:Референдум: наблюдатели от СНГ будут работать во всех областях страны

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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