https://uz.sputniknews.ru/20230429/vlasti-polshi-otnimayut-zdanie-u-shkoly-pri-rossiyskom-posolstve--34410957.html

Власти Польши отнимают здание у школы при российском посольстве

Власти Польши отнимают здание у школы при российском посольстве

Польские власти воровались в школу при российском посольстве.

2023-04-29T14:19+0500

2023-04-29T14:19+0500

2023-04-29T14:19+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Варшаве представители власти вместе с полицией ворвались в здание в школу при российском посольстве, передает РИА Новости.Сегодня утром к зданию школы приехали сотрудники мэрии в сопровождении полиции. Также на место прибыли российские дипломаты с советником-посланником Андреем Ордашем.Представители власти требовали открыть ворота школы, но получил отказ. На это полиция выломала калитку, а затем повесила на ворота новый замок – в случае если из школы захотят вывезти имущество.По данным РИА Новости, на территорию учреждения допустили только сотрудников посольства.Напомним, в начале марта Польша объявила, что начала изъятие российской недвижимости в Варшаве.Читайте также:США провалили попытку нанести удар по России

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