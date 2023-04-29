https://uz.sputniknews.ru/20230429/vlasti-polshi-otnimayut-zdanie-u-shkoly-pri-rossiyskom-posolstve--34410957.html
Власти Польши отнимают здание у школы при российском посольстве
Власти Польши отнимают здание у школы при российском посольстве
Польские власти воровались в школу при российском посольстве.
2023-04-29T14:19+0500
2023-04-29T14:19+0500
2023-04-29T14:19+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Варшаве представители власти вместе с полицией ворвались в здание в школу при российском посольстве, передает РИА Новости.Сегодня утром к зданию школы приехали сотрудники мэрии в сопровождении полиции. Также на место прибыли российские дипломаты с советником-посланником Андреем Ордашем.Представители власти требовали открыть ворота школы, но получил отказ. На это полиция выломала калитку, а затем повесила на ворота новый замок – в случае если из школы захотят вывезти имущество.По данным РИА Новости, на территорию учреждения допустили только сотрудников посольства.Напомним, в начале марта Польша объявила, что начала изъятие российской недвижимости в Варшаве.Читайте также:США провалили попытку нанести удар по России
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власти польши отнимают здание у школы при российском посольстве польша варшава школа при российском посольстве политика россия москва новости новость российские дипломаты
власти польши отнимают здание у школы при российском посольстве польша варшава школа при российском посольстве политика россия москва новости новость российские дипломаты
Власти Польши отнимают здание у школы при российском посольстве
Польские власти воровались в школу при российском посольстве с целью отнять здание.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
В Варшаве представители власти вместе с полицией ворвались в здание в школу при российском посольстве, передает РИА Новости
.
Сегодня утром к зданию школы приехали сотрудники мэрии в сопровождении полиции. Также на место прибыли российские дипломаты с советником-посланником Андреем Ордашем.
Представители власти требовали открыть ворота школы, но получил отказ. На это полиция выломала калитку, а затем повесила на ворота новый замок – в случае если из школы захотят вывезти имущество.
По данным РИА Новости, на территорию учреждения допустили только сотрудников посольства.
Напомним, в начале марта Польша объявила, что начала изъятие российской недвижимости в Варшаве.