https://uz.sputniknews.ru/20230429/zaklyuchennye-v-irake-uzbekistanki-obratilis-k-mirziyoevu--34422378.html
Заключенные в Ираке узбекистанки обратились к Мирзиёеву
Заключенные в Ираке узбекистанки обратились к Мирзиёеву
Женщины попросили президента помочь им вернуться на родину.
2023-04-29T20:00+0500
2023-04-29T20:00+0500
2023-04-29T20:00+0500
политика
общество
узбекистанцы
иран
видеообращение
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В соцсетях появилось видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву от 44 узбекистанок, отбывающих наказание в Ираке, сообщает РИА Новости. Женщины осуждены за участие в международной террористической организации "Исламское государство"*. Сейчас они находятся в багдадской тюрьме и просят узбекистанского лидера помочь вернуться на родину. Женщины были задержаны иракскими властями в 2017 году. Из них четыре получили пожизненное наказание, а остальные – от 15 до 20 лет. При этом в 2019 году узбекские власти в сотрудничестве с иракскими вернули в Узбекистан 69 детей осужденных женщин. Детей передали родственникам и в детские дома. По словам пресс-секретаря, по истечению срока наказания власти республики планируют помочь женщинам вернуться на родину. * - террористическая организация, запрещённая в РФ. Читайте также:Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности
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заключенные в ираке узбекистанки обратились к мирзиёеву видеообращение к президенту узбекистана женщины в ираке попросили президента помочь им вернуться в узбекистан политика ирак осужденные в ираке узбекистанки пресс секретарь генпрокуратуры республики хаёт шамсутдинов новости новость
заключенные в ираке узбекистанки обратились к мирзиёеву видеообращение к президенту узбекистана женщины в ираке попросили президента помочь им вернуться в узбекистан политика ирак осужденные в ираке узбекистанки пресс секретарь генпрокуратуры республики хаёт шамсутдинов новости новость
Заключенные в Ираке узбекистанки обратились к Мирзиёеву
Женщины попросили президента помочь им вернуться на родину. Власти планируют заняться этим вопросом по истечению срока наказания осужденных.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
В соцсетях появилось видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву от 44 узбекистанок, отбывающих наказание в Ираке, сообщает РИА Новости
.
Женщины осуждены за участие в международной террористической организации "Исламское государство"*. Сейчас они находятся в багдадской тюрьме и просят узбекистанского лидера помочь вернуться на родину.
"Согласно полученным данным, содержащиеся в тюрьме "Русафа" осужденные женщины являлись членами террористической организации ИГ и служили в рядах этой организации на территории Сирии и Ирака", – рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Хаёт Шамсутдинов.
Женщины были задержаны иракскими властями в 2017 году. Из них четыре получили пожизненное наказание, а остальные – от 15 до 20 лет.
При этом в 2019 году узбекские власти в сотрудничестве с иракскими вернули в Узбекистан 69 детей осужденных женщин. Детей передали родственникам и в детские дома.
По словам пресс-секретаря, по истечению срока наказания власти республики планируют помочь женщинам вернуться на родину.
* - террористическая организация, запрещённая в РФ.