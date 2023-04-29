https://uz.sputniknews.ru/20230429/zaklyuchennye-v-irake-uzbekistanki-obratilis-k-mirziyoevu--34422378.html

Заключенные в Ираке узбекистанки обратились к Мирзиёеву

Заключенные в Ираке узбекистанки обратились к Мирзиёеву

Женщины попросили президента помочь им вернуться на родину.

2023-04-29T20:00+0500

2023-04-29T20:00+0500

2023-04-29T20:00+0500

политика

общество

узбекистанцы

иран

видеообращение

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В соцсетях появилось видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву от 44 узбекистанок, отбывающих наказание в Ираке, сообщает РИА Новости. Женщины осуждены за участие в международной террористической организации "Исламское государство"*. Сейчас они находятся в багдадской тюрьме и просят узбекистанского лидера помочь вернуться на родину. Женщины были задержаны иракскими властями в 2017 году. Из них четыре получили пожизненное наказание, а остальные – от 15 до 20 лет. При этом в 2019 году узбекские власти в сотрудничестве с иракскими вернули в Узбекистан 69 детей осужденных женщин. Детей передали родственникам и в детские дома. По словам пресс-секретаря, по истечению срока наказания власти республики планируют помочь женщинам вернуться на родину. * - террористическая организация, запрещённая в РФ. Читайте также:Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности

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заключенные в ираке узбекистанки обратились к мирзиёеву видеообращение к президенту узбекистана женщины в ираке попросили президента помочь им вернуться в узбекистан политика ирак осужденные в ираке узбекистанки пресс секретарь генпрокуратуры республики хаёт шамсутдинов новости новость