https://uz.sputniknews.ru/20230429/strelba-v-texase-pyat-pogibshix--podrobnosti--34413180.html
Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности
Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности
В американском штате Техас произошла стрельба.
2023-04-29T16:55+0500
2023-04-29T16:55+0500
2023-04-29T16:57+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В результате стрельбы в техаском городе Кливленд погибло пять человек, передает РИА Новости со ссылкой ABC News. По данным местной полиции четверо человек погибло на месте, еще один скончался в больнице. Среди жертв ребенок восьми лет. В преступлении подозревают латиноамериканца. Он вооружен винтовкой AR-15 и находиться в состоянии опьянения. Полиция просит местных жителей оставаться дома и "держаться подальше" от места преступления.Читайте также:
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стрельба в техасе пять погибших подробности стрельба в сша сколько погибших погибшие раненные преступник новости новость последние новости
стрельба в техасе пять погибших подробности стрельба в сша сколько погибших погибшие раненные преступник новости новость последние новости
Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности
16:55 29.04.2023 (обновлено: 16:57 29.04.2023)
В американском штате Техас произошла стрельба. Среди погибших ребенок.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
В результате стрельбы в техаском городе Кливленд погибло пять человек, передает РИА Новости
со ссылкой ABC News.
По данным местной полиции четверо человек погибло на месте, еще один скончался в больнице. Среди жертв ребенок восьми лет.
"Как сообщает полиция, пять человек погибли в результате стрельбы в доме подозреваемым, вооруженным винтовкой типа AR-15. Инцидент произошел приблизительно в 23.31 по местному времени (7.31 мск), когда сотрудники из офиса шерифа округа Сан-Джасинто получили вызов о потенциальной стрельбе в техасском Кливленде", - сообщил ABC News.
В преступлении подозревают латиноамериканца. Он вооружен винтовкой AR-15 и находиться в состоянии опьянения.
Полиция просит местных жителей оставаться дома и "держаться подальше" от места преступления.