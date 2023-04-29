https://uz.sputniknews.ru/20230429/strelba-v-texase-pyat-pogibshix--podrobnosti--34413180.html

Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности

Стрельба в Техасе: пять погибших — подробности

В американском штате Техас произошла стрельба.

2023-04-29T16:55+0500

2023-04-29T16:55+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В результате стрельбы в техаском городе Кливленд погибло пять человек, передает РИА Новости со ссылкой ABC News. По данным местной полиции четверо человек погибло на месте, еще один скончался в больнице. Среди жертв ребенок восьми лет. В преступлении подозревают латиноамериканца. Он вооружен винтовкой AR-15 и находиться в состоянии опьянения. Полиция просит местных жителей оставаться дома и "держаться подальше" от места преступления.Читайте также:

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