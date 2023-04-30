https://uz.sputniknews.ru/20230430/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-maya--podrobnosti-34420566.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 мая — подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 мая — подробности

Новости в законодательстве — в нашем традиционном обзоре.

2023-04-30T09:03+0500

2023-04-30T09:03+0500

2023-04-30T09:48+0500

общество

узбекистан

закон

кредит

льгота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/1d/23626444_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_65bc58cd5121c9da6df9c76b4f632de0.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. С 1 мая в силу вступает целый ряд законодательных актов. О новшествах в законодательстве — наш традиционный обзор.Увеличивается МРОТ и БРВМинимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят с 920 до 980 тыс. сумов в месяц, базовую расчетную величину (БРВ) – с 300 до 330 тыс. сумов. Зарплаты работников бюджетных организаций повысят на 7%.Малообеспеченным гражданам вернут уплаченный НДСФизлицам, включенным в "Единый реестр социальной защиты", при покупке мяса (говядина баранина, птица), яиц и растительного масла будут возвращать сумму НДС. То есть после регистрации покупки в специальном мобильном приложении с помощью QR-кода, на их банковские карты по итогам каждого месяца вместо 1% кэшбека от суммы покупки вернут НДС от покупки (12%).Можно оплатить половину штрафаЛиц, совершивших административное правонарушение, в случае добровольной уплаты 50% размера штрафа в течение 15 дней или 70% в течение 30 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, освободят от уплаты оставшейся суммы штрафа.Комиссионные сборы не будут удерживатьКомиссию банка за платежи за ряд услуг: госпошлину, госуслуги, коммунальные платежи, покупку авиа и ж/д билетов, оплату за детсад, обучение в вузах, бенефициарами которых являются бюджетные и корпоративные заказчики, будут взыскивать не с плательщика — физлица, а вычитать из суммы платежа.Выдача льготных транспортных картС 1 мая во всех регионах республики можно получить льготные карты (с 1 января – в Ташкенте и Самарканде). Для этого необходимо обратиться в региональные управления транспорта или на ЕПИГУ. Право на льготу имеют:Отдельные виды стройматериалов освободят от таможенной пошлиныСроком до 1 января 2025 года при импорте некоторых строительных материалов и сырья применяется нулевая ставка таможенной пошлины. В частности, это портландцемент и гидравлические цементы, лесоматериалы, древесно-стружечные плиты энергосберегающие базальтовые покрытия, фанера клеевая и др.Ипотечные кредиты для безработныхБанки начнут выдавать ипотечные кредиты лицам, не имеющим официального дохода. При этом они будут использовать альтернативные методы определения платежеспособности, в том числе внедрять скоринговую систему, учитывающую оборот банковских карт, арендные платежи, коммунальные и иные расходы заемщиков.Родителям лиц с инвалидностью будут выдавать больничныеЛицу, осуществляющему уход за ребенком с инвалидностью в стационарных медучреждениях, будут выдавать листок нетрудоспособности. Кроме того, родителям и другим лицам, заботящимся о людях с инвалидностью с детства, предоставят бесплатное питание в период лечения в государственных стационарных медучреждениях.Установка солнечных панелей на многоэтажкахВведут требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории покроют посредством устанавливаемых на данных объектах солнечных панелей.Дистанционное открытие счета в банкеКоммерческим банкам разрешат дистанционно открывать банковские счета для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, учредители которых являются резидентами Узбекистана.Предприятия также смогут оформлять в электронной форме договоры по обеспечению электроэнергией, природным газом, горячей водой, питьевым водоснабжением, оказанию услуг канализации и телекоммуникации, отчеты об их потреблении.Контроль цен на лекарстваУзбекистанцы смогут мониторить цены на лекарства. Для участия в общественном контроле нужно зарегистрировать фискальный чек в специальном мобильном приложении налоговых органов. При этом цены лекарственных средств автоматически сопоставят с розничными референтными ценами лекарственных средств в информационной системе Агентства по развитию фармацевтической отрасли.В случае признания цены по чеку выше референтной цены, правонарушителю выпишут штраф.Читать также:Зачем в Узбекистане повышают размер уставного капитала банков — ответ ЦБ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

что изменится для узбекистанцев с 1 мая новости в законодательстве узбекистан новости законодательства изменения обзор