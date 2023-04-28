https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-povyshyeniye-minimalnyy-razmyer-ustavnoy-kapital-bank-otvyet-34378371.html
Зачем в Узбекистане повышают размер уставного капитала банков — ответ ЦБ
Зачем в Узбекистане повышают размер уставного капитала банков — ответ ЦБ
С 1 сентября 2023 года минимальный капитал банка составит 200 млрд сумов, а с 1 января 2025-го его доведут до 500 млрд сумов
2023-04-28T14:30+0500
2023-04-28T14:30+0500
2023-04-28T15:00+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
банки
капитал
закон
президент
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Согласно новым требованиям, в республике поэтапно увеличат минимальный размер уставного капитала банков.Напомним, в апреле 2023 года президент подписал закон, который предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала банка со 100 до 500 млрд сумов к 1 января 2025 года. Так, он будет составлять:В своем комментарии о данных изменениях заместитель директора департамента Центрального банка Алаутдин Арифханов отметил, что это требование приведет к повышению уровня капитализации банков, расширению их ресурсной базы. Кроме того, повысится доверие вкладчиков и кредиторов к банкам. В результате, их участие в экономическом развитии страны станет более активным.Напомним, на сегодняшний день минимальный размер уставного капитала банка в Узбекистане составляет 100 млрд сумов. Читайте также:
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узбекистан центральный банк закон президент капитал минимальный размер алаутдин арифханов
узбекистан центральный банк закон президент капитал минимальный размер алаутдин арифханов
Зачем в Узбекистане повышают размер уставного капитала банков — ответ ЦБ
14:30 28.04.2023 (обновлено: 15:00 28.04.2023)
С 1 сентября 2023 года минимальный капитал банка составит 200 млрд сумов, а с 1 января 2025-го его доведут до 500 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Согласно новым требованиям, в республике поэтапно увеличат минимальный размер уставного капитала банков.
Напомним, в апреле 2023 года президент подписал закон
, который предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала банка со 100 до 500 млрд сумов к 1 января 2025 года.
Так, он будет составлять:
с 1 сентября 2023 года – 200 млрд сумов;
с 1 апреля 2024 года – 350 млрд сумов;
с 1 января 2025 года – 500 млрд сумов.
В своем комментарии
о данных изменениях заместитель директора департамента Центрального банка Алаутдин Арифханов отметил, что это требование приведет к повышению уровня капитализации банков, расширению их ресурсной базы.
Кроме того, повысится доверие вкладчиков и кредиторов к банкам. В результате, их участие в экономическом развитии страны станет более активным.
Напомним, на сегодняшний день минимальный размер уставного капитала банка в Узбекистане составляет 100 млрд сумов.