https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-povyshyeniye-minimalnyy-razmyer-ustavnoy-kapital-bank-otvyet-34378371.html

Зачем в Узбекистане повышают размер уставного капитала банков — ответ ЦБ

Зачем в Узбекистане повышают размер уставного капитала банков — ответ ЦБ

С 1 сентября 2023 года минимальный капитал банка составит 200 млрд сумов, а с 1 января 2025-го его доведут до 500 млрд сумов

2023-04-28T14:30+0500

2023-04-28T14:30+0500

2023-04-28T15:00+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

банки

капитал

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президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Согласно новым требованиям, в республике поэтапно увеличат минимальный размер уставного капитала банков.Напомним, в апреле 2023 года президент подписал закон, который предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала банка со 100 до 500 млрд сумов к 1 января 2025 года. Так, он будет составлять:В своем комментарии о данных изменениях заместитель директора департамента Центрального банка Алаутдин Арифханов отметил, что это требование приведет к повышению уровня капитализации банков, расширению их ресурсной базы. Кроме того, повысится доверие вкладчиков и кредиторов к банкам. В результате, их участие в экономическом развитии страны станет более активным.Напомним, на сегодняшний день минимальный размер уставного капитала банка в Узбекистане составляет 100 млрд сумов. Читайте также:

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