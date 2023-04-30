https://uz.sputniknews.ru/20230430/leonid-kalashnikov-visit-buxarskaya-oblast-34480474.html

Леонид Калашников встретился с хокимом Бухарской области

Леонид Калашников встретился с хокимом Бухарской области

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и ход реформ в Узбекистане. 30.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-30T17:50+0500

2023-04-30T17:50+0500

2023-04-30T17:50+0500

узбекистан

бухарская область

встреча

леонид калашников

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Депутат Федерального собрания Госдумы России Леонид Калашников посетил Бухару и встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, сообщает пресс-служба областного хокимията.Глава узбекского региона рассказал депутату о ходе широкомасштабных реформ в Бухарской области и в Узбекистане в целом.Стороны также обсудили вопросы развития регионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы укрепления партнерства в сфере культуры и туризма.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео

узбекистан

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узбекистан, бухарская область, встреча, леонид калашников