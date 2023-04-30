https://uz.sputniknews.ru/20230430/novyy-trudovoy-kodeks-glavnoe-uzbekistan--34453116.html

Новый Трудовой кодекс: что нужно знать

Новый Трудовой кодекс: что нужно знать

В республике с сегодняшнего дня действует новый Трудовой кодекс.

2023-04-30T12:47+0500

2023-04-30T12:47+0500

2023-04-30T13:49+0500

общество

трудовой кодекс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу новый Трудовой кодекс, передает Минюст.Главные изменения в кодексе:Напомним, документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев еще в октябре 2022 года, однако в силу он вступил только сегодня — спустя шесть месяцев.Читайте также:Для развития образования в республике создадут научный центр

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