Новый Трудовой кодекс: что нужно знать
12:47 30.04.2023 (обновлено: 13:49 30.04.2023)
В республике с сегодняшнего дня действует новый Трудовой кодекс. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу новый Трудовой кодекс, передает Минюст.
Главные изменения в кодексе:
в трудовом договоре нельзя ставить условия, дискриминирующие права работника;
запрещают оплату труда в натуральной форме;
выходное пособие выплачивают до 200%;
при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносят на следующий день;
работодателю запрещают требовать с работника выполнение работы, не прописанной в трудовом договоре;
при выполнении работы различной квалификации работодатель оплачивает труд работника по более высокой квалификации;
продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 21 календарный день;
работники имеют право на дополнительные отпуска с частичным сохранением заработной платы;
женщинам предоставляют дополнительные декретные дни;
увеличили перечень оснований для увольнения женщин с детьми до 3 лет;
для отдельных категорий работников испытательный срок продливают с 3 до 6 месяцев;
устанавливают порядок прикомандирования работника к другому работодателю;
определили перечень необходимых для устройства документов;
переезд работодателя является основанием для изменения трудового договора;
несовершеннолетним при трудоустройстве не назначают испытательный срок.
Напомним, документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев еще в октябре 2022 года, однако в силу он вступил только сегодня — спустя шесть месяцев.
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