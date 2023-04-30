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Новый Трудовой кодекс: что нужно знать
Новый Трудовой кодекс: что нужно знать
В республике с сегодняшнего дня действует новый Трудовой кодекс.
2023-04-30T12:47+0500
2023-04-30T13:49+0500
общество
трудовой кодекс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу новый Трудовой кодекс, передает Минюст.Главные изменения в кодексе:Напомним, документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев еще в октябре 2022 года, однако в силу он вступил только сегодня — спустя шесть месяцев.Читайте также:Для развития образования в республике создадут научный центр
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новый трудовой кодекс узбекистана что нужно знать работа в узбекистане как устроиться на работу в узбекистане какие нужны документы новости новость
новый трудовой кодекс узбекистана что нужно знать работа в узбекистане как устроиться на работу в узбекистане какие нужны документы новости новость

Новый Трудовой кодекс: что нужно знать

12:47 30.04.2023 (обновлено: 13:49 30.04.2023)
© Qalampir.uzТрудовой кодекс Республики Узбекистан
Трудовой кодекс Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Qalampir.uz
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В республике с сегодняшнего дня действует новый Трудовой кодекс. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу новый Трудовой кодекс, передает Минюст.
Главные изменения в кодексе:
в трудовом договоре нельзя ставить условия, дискриминирующие права работника;
запрещают оплату труда в натуральной форме;
выходное пособие выплачивают до 200%;
при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносят на следующий день;
работодателю запрещают требовать с работника выполнение работы, не прописанной в трудовом договоре;
при выполнении работы различной квалификации работодатель оплачивает труд работника по более высокой квалификации;
продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 21 календарный день;
работники имеют право на дополнительные отпуска с частичным сохранением заработной платы;
женщинам предоставляют дополнительные декретные дни;
увеличили перечень оснований для увольнения женщин с детьми до 3 лет;
для отдельных категорий работников испытательный срок продливают с 3 до 6 месяцев;
устанавливают порядок прикомандирования работника к другому работодателю;
определили перечень необходимых для устройства документов;
переезд работодателя является основанием для изменения трудового договора;
несовершеннолетним при трудоустройстве не назначают испытательный срок.
Напомним, документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев еще в октябре 2022 года, однако в силу он вступил только сегодня — спустя шесть месяцев.
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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