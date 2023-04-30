https://uz.sputniknews.ru/20230430/premer-ministr-uzbekistana-progolosoval-na-referendume--34439671.html

Премьер-министр Узбекистана проголосовал на референдуме

Премьер-министр Узбекистана проголосовал на референдуме

Абдулла Арипов проголосовал на 522-м участке референдума.

2023-04-30T14:12+0500

2023-04-30T14:12+0500

2023-04-30T14:12+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

узбекистан

абдулла арипов

референдум

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отдал свой голос на референдуме по дополнениям к конституции, сообщает сотрудник пресс-службы правительства Узбекистана.Абдулла Арипов проголосовал на 522-м участке референдума.Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действует семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото

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