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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/prezident-shavkat-mirziyoev-progolosoval-na-referendume-vmeste-s-semey--foto-34448017.html
Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото
Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото
Глава государства вместе с семьей посетил 59-й участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента и проголосовал на референдуме.
2023-04-30T12:13+0500
2023-04-30T12:28+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал вместе с семьей на 59-ом участке референдума в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства. Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Напомним, действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.За голосованием на референдуме наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Голосование продлится до 20.00.Читайте также:
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узбекистан референдум 2023 конституция президент шавкат мирзиёев семья участок мирзо-улугбекский район ташкент
узбекистан референдум 2023 конституция президент шавкат мирзиёев семья участок мирзо-улугбекский район ташкент

Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото

12:13 30.04.2023 (обновлено: 12:28 30.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства вместе с семьей посетил 59-й участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента и проголосовал на референдуме.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал вместе с семьей на 59-ом участке референдума в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Напомним, действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
За голосованием на референдуме наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Голосование продлится до 20.00.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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