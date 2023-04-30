https://uz.sputniknews.ru/20230430/prezident-shavkat-mirziyoev-progolosoval-na-referendume-vmeste-s-semey--foto-34448017.html

Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото

Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото

Глава государства вместе с семьей посетил 59-й участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента и проголосовал на референдуме.

2023-04-30T12:13+0500

2023-04-30T12:13+0500

2023-04-30T12:28+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

референдум-2023

референдум в узбекистане

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президент узбекистана

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шавкат мирзиёев

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал вместе с семьей на 59-ом участке референдума в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства. Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Напомним, действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.За голосованием на референдуме наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Голосование продлится до 20.00.Читайте также:

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