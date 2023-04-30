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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/pyervyy-raz-ryefyeryendum-34484723.html
В первый раз — на референдум
В первый раз — на референдум
На участках по референдуму впервые голосующим, достигшим 18-летия, приготовили подарки.
2023-04-30T19:27+0500
2023-04-30T19:32+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
голосование
конституция
подарки
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию.Такое событие нельзя оставить без памятного подарка. На участках по референдуму впервые голосующим (достигшим 18-летия) вручают на память книги, футболки и кепки с памятным логотипом, сумки для ноутбуков, канцтовары.Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Голосование продлится до 20.00.Читайте также:
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узбекистан референдум конституция голосование подарки событие книги футболки кепки памятный логотип сумки ноутбуки канцтовары
узбекистан референдум конституция голосование подарки событие книги футболки кепки памятный логотип сумки ноутбуки канцтовары

В первый раз — на референдум

19:27 30.04.2023 (обновлено: 19:32 30.04.2023)
© SputnikВ первый раз - на референдум
В первый раз - на референдум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Sputnik
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На участках по референдуму впервые голосующим, достигшим 18-летия, приготовили подарки.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию.
Такое событие нельзя оставить без памятного подарка.
© SputnikВ первый раз - на референдум
В первый раз - на референдум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
В первый раз - на референдум
© Sputnik
На участках по референдуму впервые голосующим (достигшим 18-летия) вручают на память книги, футболки и кепки с памятным логотипом, сумки для ноутбуков, канцтовары.
© SputnikВ первый раз - на референдум
В первый раз - на референдум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
В первый раз - на референдум
© Sputnik
© SputnikВ первый раз - на референдум
В первый раз - на референдум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
В первый раз - на референдум
© Sputnik
Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
Голосование продлится до 20.00.
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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