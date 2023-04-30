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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/referendum-mojno-schitat-sostoyavshimsya-yavka-na-1300-34453651.html
Порог пройден: явка на референдуме на 13.00
Порог пройден: явка на референдуме на 13.00
По данным ЦИК, на 14 часов дня явка на референдуме составила %.
2023-04-30T14:23+0500
2023-04-30T15:16+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
голосование
досрочное голосование
цик узбекистана
конституция
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 13 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали более 12 млн человек человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 62,24%. Напомним, при явке более 50% референдум можно считать состоявшимся.Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовало 611 тыс. человек.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также: Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото
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Порог пройден: явка на референдуме на 13.00

14:23 30.04.2023 (обновлено: 15:16 30.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на референдуме по проекту новой конституции
В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на референдуме по проекту новой конституции - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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По данным ЦИК, на 13 часов дня явка на референдуме составила 62,24%.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 13 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали более 12 млн человек человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 62,24%. Напомним, при явке более 50% референдум можно считать состоявшимся.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 589 469 (59,11%);
Андижанская область — 1 139 954 (66,94%);
Бухарская область — 692 408 (63,62%);
Джизакская область — 526 715 (67,06%);
Навоийская область — 329 218 (63,25%);
Наманганская область — 1 048 237 (65,85%);
Самаркандская область — 1 236 980 (59,43%);
Сырдарьинская область — 321 507 (66,32%);
Сурхандарьинская область — 861 730 (60,59%);
Ташкентская область — 1 067 924 (59,64%);
Ферганская область — 1 453 310 (65,77%);
Хорезмская область — 637 097 (61,90%);
Кашкадарьинская область — 1 146 011 (62,27%);
Ташкент — 975 545 (54,78%).
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовало 611 тыс. человек.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Читайте также: Президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме вместе с семьей — фото
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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