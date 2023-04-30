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На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик
На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик
Мэр Собянин: робот-уборщик "Пиксель" — это один из 112 стартапов в области робототехники.
2023-04-30T22:00+0500
2023-04-30T22:00+0500
это интересно
россия
москва
робототехника
робот
уборщик
улица
стартап
инновации
сергей собянин
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Первого в России робота-уборщика запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин.Он также отметил, что всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разработала российская команда. Она же, вместе с белорусскими партнерами, создала элементы дизайна и системы управления. По его словам, "Пиксель" может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года. Сейчас робот трудится в тестовом режиме в сопровождении оператора.Собянин рассказал и о других стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве. Так, робот-охранник от компании "Гумич" уже прошел пилотное тестирование, сейчас налаживают его серийное производство.Блины от такого робота можно попробовать на станциях московского метро "Воробьёвы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", а также в "Сколково" и парке "Зарядье".Читайте также: Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
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россия москва робот робототехника сергей собянин мэр инновации уборщик улица стартап
россия москва робот робототехника сергей собянин мэр инновации уборщик улица стартап

На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик

22:00 30.04.2023
© © Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВ России запустили первого робота-уборщика "Пикселя"
В России запустили первого робота-уборщика Пикселя - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© © Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
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Мэр Собянин: робот-уборщик "Пиксель" — это один из 112 стартапов в области робототехники.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Первого в России робота-уборщика запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"Запустили на улицах столицы первого в России робота-уборщика "Пикселя". Это разработка московской компании "Автономика" — резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ ... Постоянно поддерживаем разработки в области робототехники — в столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний", — написал Собянин.

Он также отметил, что всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разработала российская команда. Она же, вместе с белорусскими партнерами, создала элементы дизайна и системы управления. По его словам, "Пиксель" может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года. Сейчас робот трудится в тестовом режиме в сопровождении оператора.
Собянин рассказал и о других стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве. Так, робот-охранник от компании "Гумич" уже прошел пилотное тестирование, сейчас налаживают его серийное производство.

"Еще одна разработка — "Блиндозер" — победитель конкурса "Новатор Москвы" в 2021 года. Это первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у покупателя. При этом он сам контролирует сроки годности всех ингредиентов", — добавил мэр российской столицы.

Блины от такого робота можно попробовать на станциях московского метро "Воробьёвы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", а также в "Сколково" и парке "Зарядье".
Читайте также: Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
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