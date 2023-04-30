https://uz.sputniknews.ru/20230430/rossiya-moskva-ulitsy-robot-uborka-innovatsii-startap-sobyanin-34478860.html

На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик

На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик

Мэр Собянин: робот-уборщик "Пиксель" — это один из 112 стартапов в области робототехники.

2023-04-30T22:00+0500

2023-04-30T22:00+0500

2023-04-30T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Первого в России робота-уборщика запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин.Он также отметил, что всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разработала российская команда. Она же, вместе с белорусскими партнерами, создала элементы дизайна и системы управления. По его словам, "Пиксель" может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года. Сейчас робот трудится в тестовом режиме в сопровождении оператора.Собянин рассказал и о других стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве. Так, робот-охранник от компании "Гумич" уже прошел пилотное тестирование, сейчас налаживают его серийное производство.Блины от такого робота можно попробовать на станциях московского метро "Воробьёвы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", а также в "Сколково" и парке "Зарядье".Читайте также: Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео

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