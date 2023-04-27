https://uz.sputniknews.ru/20230427/top-neobychnyy-eksponat-innoprom-video-34326959.html
Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
Корреспонденты Sputnik подготовили подборку самых интересных экспонатов выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля. 27.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-27T14:19+0500
2023-04-27T14:19+0500
2023-04-27T14:49+0500
иннопром — 2023
узбекистан
россия
"иннопром"
выставка
робот
ташкент
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В их числе робот-сапер, экобот-лаборант, интерактивная видеостудия, вертолет-беспилотник и другие.В выставке приняли участие более 300 компаний из 35 стран.Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, логистика, строительство.Читайте также:
узбекистан
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан, россия, "иннопром", выставка, робот, ташкент, видео
узбекистан, россия, "иннопром", выставка, робот, ташкент, видео
Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
14:19 27.04.2023 (обновлено: 14:49 27.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Анна Желиховская
Корреспондент
Корреспонденты Sputnik подготовили подборку самых интересных экспонатов выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
В их числе робот-сапер, экобот-лаборант, интерактивная видеостудия, вертолет-беспилотник и другие.
В выставке приняли участие более 300 компаний из 35 стран.
Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, логистика, строительство.