https://uz.sputniknews.ru/20230427/top-neobychnyy-eksponat-innoprom-video-34326959.html

Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео

Топ-5 необычных экспонатов "Иннопрома" — видео

Корреспонденты Sputnik подготовили подборку самых интересных экспонатов выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля. 27.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-27T14:19+0500

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иннопром — 2023

узбекистан

россия

"иннопром"

выставка

робот

ташкент

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В их числе робот-сапер, экобот-лаборант, интерактивная видеостудия, вертолет-беспилотник и другие.В выставке приняли участие более 300 компаний из 35 стран.Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям, как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, логистика, строительство.Читайте также:

узбекистан

россия

ташкент

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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узбекистан, россия, "иннопром", выставка, робот, ташкент, видео