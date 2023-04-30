https://uz.sputniknews.ru/20230430/rossiya-moskva-uzbyekistan-posolstvo-golosovaniye-ryefyeryendum-konstitutsiya-34438614.html
В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
На избирательных участках создали все условия для свободного волеизъявления граждан на референдуме. Всего в России открыли 7 участков референдума
2023-04-30T10:29+0500
2023-04-30T10:29+0500
2023-04-30T10:29+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
россия
москва
референдум
узбекистан
конституция
избирательные участки
голосование
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана началось в Москве в посольстве Узбекистана. Перед началом голосования прозвучал гимн республики.Всего в России открыли 7 участков референдума.Читайте также: На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
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россия москва узбекистан референдум участок голосование конституция
В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
На избирательных участках создали все условия для свободного волеизъявления граждан. Всего в России открыли 7 участков референдума.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана началось в Москве в посольстве Узбекистана. Перед началом голосования прозвучал гимн республики.
Всего в России открыли 7 участков референдума.