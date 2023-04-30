https://uz.sputniknews.ru/20230430/rossiya-moskva-uzbyekistan-posolstvo-golosovaniye-ryefyeryendum-konstitutsiya-34438614.html

В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников

В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников

На избирательных участках создали все условия для свободного волеизъявления граждан на референдуме. Всего в России открыли 7 участков референдума

2023-04-30T10:29+0500

2023-04-30T10:29+0500

2023-04-30T10:29+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

россия

москва

референдум

узбекистан

конституция

избирательные участки

голосование

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана началось в Москве в посольстве Узбекистана. Перед началом голосования прозвучал гимн республики.Всего в России открыли 7 участков референдума.Читайте также: На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана

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