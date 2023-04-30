Во Владивостоке завершили голосование на референдуме
16:18 30.04.2023 (обновлено: 16:24 30.04.2023)
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Уже завершилось голосование на референдуме во Владивостоке.
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Оно проходило на участке референдума в консульстве Узбекистана.
Разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов.
Соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
"Голосование прошло в рамках правого поля. Явка во второй половине дня существенно повысилась. Спокойно, в присутствии всех членов комиссии, начался подсчет голосов", — сообщил эксперт Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
Напомним, что за рубежом открыли 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За пределами страны голосуют почти 308 тыс. граждан республики.