https://uz.sputniknews.ru/20230430/rossiya-vladivostok-golosovaniye-zavyershyeniye-uzbyekistan-ryefyeryendum-konstitutsiya-34463793.html

Во Владивостоке завершили голосование на референдуме

Во Владивостоке завершили голосование на референдуме

Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

2023-04-30T16:18+0500

2023-04-30T16:18+0500

2023-04-30T16:24+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

россия

владивосток

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референдум

конституция

узбекистан

общество

граждане

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Уже завершилось голосование на референдуме во Владивостоке.Оно проходило на участке референдума в консульстве Узбекистана.Разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов.Соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).Напомним, что за рубежом открыли 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За пределами страны голосуют почти 308 тыс. граждан республики.Читайте также: На брифинге ЦИК в Узбекистане рассказали, как проходит голосование за рубежом

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