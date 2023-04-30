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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/rossiya-vladivostok-golosovaniye-zavyershyeniye-uzbyekistan-ryefyeryendum-konstitutsiya-34463793.html
Во Владивостоке завершили голосование на референдуме
Во Владивостоке завершили голосование на референдуме
Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.
2023-04-30T16:18+0500
2023-04-30T16:24+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
россия
владивосток
голосование
референдум
конституция
узбекистан
общество
граждане
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Уже завершилось голосование на референдуме во Владивостоке.Оно проходило на участке референдума в консульстве Узбекистана.Разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов.Соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).Напомним, что за рубежом открыли 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За пределами страны голосуют почти 308 тыс. граждан республики.Читайте также: На брифинге ЦИК в Узбекистане рассказали, как проходит голосование за рубежом
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россия владивосток голосование референдум узбекистан конституция граждане
россия владивосток голосование референдум узбекистан конституция граждане

Во Владивостоке завершили голосование на референдуме

16:18 30.04.2023 (обновлено: 16:24 30.04.2023)
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© t.me/CISLive
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Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Уже завершилось голосование на референдуме во Владивостоке.
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
© t.me/CISLive
Оно проходило на участке референдума в консульстве Узбекистана.
Разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов.
Соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
© t.me/CISLive

"Голосование прошло в рамках правого поля. Явка во второй половине дня существенно повысилась. Спокойно, в присутствии всех членов комиссии, начался подсчет голосов", — сообщил эксперт Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Напомним, что за рубежом открыли 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За пределами страны голосуют почти 308 тыс. граждан республики.
Читайте также: На брифинге ЦИК в Узбекистане рассказали, как проходит голосование за рубежом
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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