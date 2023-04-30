https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-ryefyeryendum-sik-brifing-mid-informatsiya-34445233.html

На брифинге ЦИК в Узбекистане рассказали, как проходит голосование за рубежом

На брифинге ЦИК в Узбекистане рассказали, как проходит голосование за рубежом

Первое голосование на референдуме в диппредставительствах республики началось в Японии и Южной Корее в 04:00 по ташкентскому времени, а последними проголосуют наши соотечественники в 05:00 1 мая в США.

2023-04-30T12:06+0500

2023-04-30T12:06+0500

2023-04-30T12:06+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

цик узбекистана

брифинг

мид узбекистана

голосование

референдум

общество

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. О времени первого и последнего голосования на участках референдума в зарубежных странах рассказал замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев на брифинге ЦИК.Первое голосование на референдуме в диппредставительствах республики началось в Японии и Южной Корее в 04.00 по ташкентскому времени, а последними проголосуют узбекистанцы в 05.00 1 мая в США.В 39 странах, где находятся диппредставительства и консульские учреждения нашей страны, открыты 55 участков референдума.Досрочное голосование за рубежом прошло с 19 по 26 апреля 2023 года.В 40 зарубежных странах, в том числе в городах, где нет диппредставительств Узбекистана, организовали 1 003 пункта досрочного голосования.159 276 узбекистанцев проголосовали досрочно.Предварительно зарубежные представительства республики провели более 500 разъяснительных мероприятий, где рассказали об изменениях и дополнениях в Конституцию Узбекистана.Процесс голосования за рубежом освещают сотрудники Национальной телерадиокомпании Узбекистана. В данный момент съемочные группы работают в России (Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке), Республике Корея, Казахстане, Кыргызстане и Турции.В настоящее время проходит голосование в диппредставительствах Узбекистана в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Индии, а также в городах России — Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и странах СНГ.Читайте также: В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников

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